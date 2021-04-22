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Новосибирские ученые заканчивают создание «машины времени»

Общество
Новосибирские ученые заканчивают создание «машины времени»
Prt Scr youtube.com  /  Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН

Новосибирск, 22 апреля. Ученые из Института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ, Новосибирск) завершают работу над новым детектором для ускорительного масс-спектрометра (УМС), сообщается на сайте вуза.

Разработка представляет собой своего рода «машину времени», которая позволит существенно расширить возможности УМС и датировать объекты, возрастом в несколько миллионов лет, говорится в сообщении пресс-службы ИЯФ.

«Других установок, позволяющих проводить подобные исследования, в России пока нет», — следует из публикации.

Действующий ускорительный масс-спектрограф в новосибирском Академгородке, который был также разработан и изготовлен в ИЯФ, датирует образцы с помощью подсчета атомов радиоактивного углерода (углерода-14), но имеет ограничения. Радиоуглеродный метод не позволяет определить возраст образцов, которым больше 50 тыс. лет.

Новый детектор сможет работать с изотопами бериллия, бора, алюминия, йода и кремния и помимо геологии сможет использоваться для анализа образцов из области археологии, медицины и космологии.

Ученые из Института цитологии и генетики в Новосибирске вместе с коллегами из Великобритании обнаружили у якутских коров ген морозостойкости для дальнейшего скрещивания и надеются вывести выдерживающую критические холода породу крупного рогатого скота.

новосибирск машина времени ияф
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