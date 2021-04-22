Музыка Чайковского будет звучать вместо гимна РФ на ОИ-2020 в Токио

Токио, 22 апреля. Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил мелодию Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать вместо гимна России на ОИ-2020.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что фрагмент из Концерта для фортепиано и оркестром №1 Петра Чайковского будет звучать на ОИ-2020 в Токио и ОИ-2022 в Пекине. Он поблагодарил коллег из МОК за совместную работу по согласованию музыки.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Турнир должен был состояться в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. Планируется, что участие в нем примут порядка 15 тысяч спортсменов.

Ранее МОК одобрил дизайн формы российских спортсменов для ОИ-2020 и Паралимпиады в Пекине. Об этом проинформировала пресс-служба организации.