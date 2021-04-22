Обвиняемый в смерти 12 человек в Красногорске состоял на учете у нарколога

Красногорск, 22 апреля. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 12 пациентов дома престарелых в Красногорске. Как стало известно ФАН, мужчина использовал в названии своего нелегального бизнеса логотип официального хосписа. Кроме того, он состоял на учете в наркологическом диспансере.

Страшный пожар произошел в мае 2020 года в городе Красногорске Московской области. Около полуночи 10 мая в экстренные службы города поступила информация о возгорании в доме престарелых в микрорайоне Опалиха. После разбора завалов были обнаружены тела девяти пожилых людей. Они скончались от отравления угарным газом. Еще трое пенсионеров умерли в реанимации, а получившая сильнейшие ожоги женщина позже скончалась от коронавирусной инфекции.

Правоохранители выяснили, что пожар начался в помещении сауны, которая находилась на втором этаже частного дома. До сих пор не установлено, из-за чего произошло возгорание. Эксперты предполагают, что причиной трагедии могла стать нестабильная работа нагревательного элемента электропечи или электропроводки.

Правоохранители также выяснили, что частный дом не мог использоваться для подобного бизнеса.

«Средства пожаротушения вообще отсутствовали в помещении, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Кроме этого, все выходы были заставлены предметами быта. Персонал не имел соответствующей квалификации для работы с пожилыми людьми».

38-летний обвиняемый практически полностью признал свою вину. Он не согласен лишь с квалификацией обвинения.

«Ранее он был судим за наркотики. На первый раз отделался условным сроком. Мужчина также состоял на учете в наркологическом диспансере. Сам он уроженец Донецкой области», — резюмировал источник.

Также известно, что обвиняемый женат, а на иждивении у него двое малолетних детей.

«Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Если вина обвиняемого будет доказана в суде, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.