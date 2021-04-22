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Глава минздрава Турции анонсировал скорое применение «Спутника V» в стране

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 17:34
Общество
Глава минздрава Турции анонсировал скорое применение «Спутника V» в стране
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Анкара, 22 апреля. Турция в скором времени начнет применять российский «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Заявление сделал глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Во время беседы с журналистами он напомнил, что сейчас в стране используется две вакцины против COVID-19.

«Мы работаем над тем, чтобы увеличить их число. В ближайшее время в наш арсенал войдет российская вакцина «Спутник V»», — заявил глава ведомства.

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» начнут производить на территории Египта. Ежегодный выпуск препарата составит около 40 млн доз, считают специалисты.

турция минздрав вакцинация коронавирус Спутник V
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