Иркутский питомник приютил найденного на трассе медвежонка

Иркутск, 22 апреля. Истощенного детеныша обнаружили автомобилисты на участке дороги в Бурятии недалеко от Улан-Удэ.

Обезвоженный медвежонок не сопротивлялся спасению. Медведицы поблизости не было. Детеныша подобрали на трассе и передали сотрудникам питомника «К-9» в Иркутске, сообщается на странице приюта в Instagram.

Сейчас жизни двухмесячного животного ничего не угрожает. Специалисты питомника кормят найденыша молоком и сливками. Когда малыш окрепнет, будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Питомник «К-9» в основном занимается содержанием собак. Но сотрудники приюта часто приходят на помощь и другим животным, попавшим в беду.

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