Житель Воронежской области лишился детородного органа после бурной ночи

Воронеж, 22 апреля. Полиция проверит сообщение о причине укуса детородного органа 50-летнего воронежца.

Инцидент произошел в селе Бабяково Новоусманского района. Местный житель остался без полового органа после жаркой ночи с тремя женщинами.

По предварительным данным, страсти накалились до предела, и одна из любовниц укусила потерпевшего за детородный орган. Мужчина не сразу обратил внимание на рану. Орган воспалился и увеличился в размерах, что поначалу обрадовало мужчину. Однако, когда дело приняло опасный оборот, «ловелас» все-таки поехал в больницу.

Врачи объяснили пациенту, что требуется хирургическое вмешательство. Медики сообщили о случившемся в полицию, когда обнаружили на причинном месте укусы. В настоящее время полиция проводит проверку.

ФАН сообщал, что американец повредил мужское достоинство во время страстного секса на заправке. После неудачного движения пенис любовника увеличился в три раза, что привело к госпитализации.