Подмосковье стало первым регионом России, где заработала голосовая запись на вакцинацию

Москва, 22 апреля. Московская область стала первым регионом РФ, где появилась голосовая запись на вакцинацию. Робот доступен по номеру телефона 122.

Помощник может вызвать врача на дом. Кроме того, появилась возможность записаться на вакцинацию на сайте госуслуг, в поликлинике и МФЦ, а также в клубах «Активное долголетие».

«Мы развиваем информационные технологии в сфере здравоохранения Подмосковья. В основе работы робота лежат технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи. Голосовой помощник предлагает выбрать пункт вакцинации в поликлинике, а также удобные для записи дату и время, достаточно назвать номер полиса ОМС», — пояснила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Врачи в последнее время много спорят на тему того, сколько надо сделать профилактических прививок от COVID-19, чтобы был результат, передает издание «Вести Подмосковья».

Вакцинация препаратом «Спутник V» началась в России в начале 2021 года. Москва стала первым городом РФ, где жители могут получить необходимую дозу лекарства, не выходя из дома.