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Аудитория ФБК теряет интерес к митингам и каналу «Навальный LIVE»

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 18:02
Общество
Аудитория ФБК теряет интерес к митингам и каналу «Навальный LIVE»
Федеральное агентство новостей  / 

Просмотры онлайн-трансляции митинга 21 апреля на канале «Навальный Live» значительно упали по сравнению с аналогичными стримами, прошедшими зимой текущего года. Если те эфиры посмотрели до 13 миллионов человек, то трансляцию с митинга 21 апреля увидели всего 2 млн пользователей.

В среду, 21 апреля, в ряде городов России прошел незаконный митинг в поддержку Алексея Навального. Его организаторами выступили Леонид Волков и Иван Жданов, которые на данный момент проживают в Евросоюзе. Они же при поддержке Марии Певчих и Руслана Шаведдинова вели трансляцию на YouTube. По состоянию на 22 апреля, эфир собрал чуть больше 2 млн просмотров.

Аудитория ФБК теряет интерес к митингам и «Навальный LIVE»
Prt Scr youtube.com  / 

Такое количество просмотров, на первый взгляд, может показаться внушительным, однако если проанализировать прошлые стримы с незаконных акций ФБК (признан в России иностранным агентом) на «Навальный Live», то становится понятно, что эфир от 21 апреля является самым провальным по уровню вовлеченности пользователей.

Для сравнения: эфир от 23 января, когда состоялась первая незаконная акция в поддержку осужденного Алексея Навального, суммарно набрал 13 миллионов просмотров. По техническим причинам он был разделен на два выпуска.

Аудитория ФБК теряет интерес к митингам и «Навальный LIVE»
Prt Scr youtube.com  / 

Аудитория ФБК теряет интерес к митингам и «Навальный LIVE»
Prt Scr youtube.com  / 

Эфир от 31 января также проходил в два этапа и набрал суммарно 5,7 миллиона просмотров.

Аудитория ФБК теряет интерес к митингам и «Навальный LIVE»
Prt Scr youtube.com  / 

Падение количества просмотров можно объяснить двумя взаимосвязанными между собой вещами. Первая: согласно данным из открытых источников, пик интереса пользователей к каналу «Навальный Live» связан с возвращением осужденного оппозиционера из Германии в Россию. Именно тогда было больше всего просмотров и подписок, а эфиры смотрело большое количество людей. Второе: со временем интерес к персоне Навального и его «отравлению» спал, как спали и просмотры на YouTube-канале. Анонс митинга 21 апреля не стал событием мирового масштаба, на что указывает и количество вышедших на акцию, чем и объясняется отсутствие интереса непосредственно к трансляции мероприятия.

навальный митинги незаконные акции
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