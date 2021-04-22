Доктор Комаровский рассказал, как не допустить развития осложнений коронавируса

Москва, 22 апреля. Детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский дал совет, как не допустить развития осложнений коронавируса.

Телеведущему на его персональный сайт пришел вопрос от одного из пользователей на тему того, как не позволить своему организму получить осложнения от COVID-19. Доктор считает, что прежде всего важно не допустить сгущения крови. Лучшей профилактикой от коронавируса является питьевая вода. Специалист советует употреблять днем много жидкости, а также своевременно реагировать на повышение температуры.

«То есть не доводить до дефицита жидкости в организме и своевременно реагировать на повышение температуры — много пить, отслеживать параметры температуры и влажности воздуха в помещении, где вы находитесь, и принимать жаропонижающие. Это главное из того, что можно сделать в домашних условиях, чтобы не допустить ситуации, когда человеку потребуется госпитализация», — ответил пользователю Комаровский.

Евгений Комаровский родился на Украине. Он окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института в 1983 году. Специалист пользуется уважением и доверием у телезрителей многих стран мира.

COVID-19 в последнее время представляет наибольшую угрозу для подростков. Ученые смогли выявить 11 признаков возможных осложнений коронавируса у детей, передает «Ридус».

Слухи о том, что SARS-CoV-2 осложняет работу жизненно важных органов, ходят уже давно. Недавно ученые из Великобритании рассказали, как коронавирусная инфекция может лишить человека важного органа чувств.