Москва ответит Праге на сокращения в российском посольстве

Москва, 22 апреля. Москва примет ответные меры на решение Праги сократить состав российского посольства в республике, заявили в МИД РФ.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил о сокращении состава российского посольства в Праге до пяти человек.

«Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения. Согласно ст. 11 Венской конвенции мы решили сократить численный состав посольства РФ в Праге на то же число, какое имеет посольство Чехии в Москве», — сказал глава ведомства.

Российская сторона имеет время для отъезда дипломатов до конца мая, уточнили в МИД Чехии.