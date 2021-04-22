Преподаватель вуза в Пензе подозревается в служебном подлоге

Пенза, 22 апреля. Следственный комитет возбудил дело в отношении 56-летней преподавательницы филиала ВПО «Самарского государственного университета путей сообщения».

Правоохранители считают, что в мае прошлого года сотрудница вуза проставила оценки в студенческие зачетки, но не проверяла уровень знаний учащихся в рамках сданных курсовых работ. Сделано это было в сугубо корыстных целях.

Следователи ранее возбудили уголовные дела в отношении двух педагогов данного вуза, которых заподозрили в получении взяток. Коррупционная схема по обогащению действовала с 2018 по 2020 год. Существовал своего рода «прейскурант цен» за незаконные услуги. Например, от 7 до 11 тысяч стоили оценки за курсовые работы. Диплом, рецензия и допуск к защите стоили от 15 до 20 тысяч рублей.

В ЕАО в отношении замруководителя Смидовичского района возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Следователи считают, что преступление связано с выполнением муниципального контракта, сообщал ФАН.