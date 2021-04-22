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Иван Ургант пошутил про отдых Агаларова с двумя бывшими женами в Дубае

Шоу-бизнес
Иван Ургант пошутил про отдых Агаларова с двумя бывшими женами в Дубае
Prt Scr youtube.com  /  Вечерний ургант

Москва, 22 апреля. Российский и азербайджанский певец, бизнесмен Эмин Агаларов в вечернем шоу Ивана Урганта на Первом канале рассказал о своем отдыхе в Эмиратах.

Ведущий «Вечернего Урганта» напомнил, что встречался с Агаларовым год назад. Тогда музыкант был «очень грустным» из-за ограничений по коронавирусу, которые негативно влияли на его бизнес.

Ургант заметил, что в эту встречу Эмин выглядит бодрым и веселым. Он поинтересовался, что нового произошло в жизни артиста. Оказалось, что бизнесмен вместе с двумя бывшими женами и четырьмя детьми отдыхал в Дубае.

«Наконец-то мы подняли тему многоженства, которую давно хотели поднять. Похоже ли это было на съемки «Холостяка» с Тимати?» — пошутил Ургант.

Эмин заметил, что дети были «очень довольны», а бывшие жены — «не очень». Артист рассказал, что отдых прошел весело — они катались на привязанной к надувной лодке «плюшке», загорали на пляже, много гуляли. По мнению певца, это большое счастье, когда можно просто «сидеть и ничего не делать».

Ранее сообщалось, что американская компания Warner Music Group выкупила лейбл Zhara Music, который принадлежал Эмину Агаларову и Бахтияру Алиеву. Российский лейбл станет подразделением Atlantic Records.

Иван Ургант дубай эмин агаларов
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