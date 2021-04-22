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Вассерман предупредил Чехию о последствиях высылки российских дипломатов

Экономика
Вассерман предупредил Чехию о последствиях высылки российских дипломатов
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Борис Гришин

Москва, 22 апреля. Высылка российских дипломатов больно ударит по чешскому бизнесу, заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Глава МИД Чехии ранее допустил возможность высылки 60 работников посольства РФ. Перед этим Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.

«Если Чехия действительно запустит процесс массовой высылки дипломатов РФ, то это со страшной силой ударит по интересам чешского бизнеса», — заявил Вассерман в беседе с iReactor.

Эксперт напомнил, что сфера туризма в Чехии в значительной степени поддерживается за счет российских отдыхающих. Кроме того, РФ находится в числе основных импортеров очень многих чешских товаров, указал Вассерман.

По его словам, российская сторона достаточно четко озвучила свою позицию, и дальнейших ход событий будет зависеть от Праги. Он добавил, что, если Чехия будет и дальше сокращать численность российских дипломатов, то из может и вовсе не остаться в республике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва крайне негативно относится к ситуации с высылкой российских дипломатов. Он подчеркнул, что сейчас необходимо четко сформулировать позиции.

чехия туризм вассерман бизнес
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