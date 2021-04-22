Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 18:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:15
Шоу-бизнес
Жена кутюрье Юдашкина сказала трогательные слова в адрес покойной матери
18:14
Политика
В ОНФ Петербурга раскритиковали инициативу Миро о запрете пропаганды алкоголя
18:14
Политика
Власти Словакии высылают трех российских дипломатов
18:13
Происшествия
Петербуржца осудят за кражу инструментов у мужа любовницы
18:07
Общество
Коммунист Машковцев: 95% людей вообще не интересует вопрос захоронения Ленина
18:06
Общество
Адвокат Волкова: Уровень протестных настроений в России сильно опустился
18:04
Шоу-бизнес
Режиссер Никита Михалков раскритиковал новые правила кинопремии «Оскар»
18:04
Политика
Глава ЛНР обвинил Киев в геноциде и ущемлении прав русскоязычных жителей Украины
18:04
Общество
Перечислены бытовые приборы, которые поглощают больше всего электричества
18:02
Весь мир
Один из главарей наркокартеля «Синалоа» Эль Дуранго арестован в Мексике
18:00
Весь мир
Экономика стран Персидского залива выходит из кризиса
17:58
Политика
Посол Чехии получил официальный ответ Москвы по ситуации с дипломатами
17:57
Общество
Ученые нашли в американском меде следы ядерных отходов
17:56
Общество
Аудитория ФБК теряет интерес к митингам и каналу «Навальный LIVE»
17:54
Общество
АТОР прогнозирует открытие Египта для россиян во второй половине мая
17:53
Политика
Эфир: Международный климатический саммит обсудили в медиацентре «Патриот»
17:52
Происшествия
Французское консульство в ЦАР объято огнем
17:52
Общество
Назван опасный посткоронавирусный симптом, который может стать хроническим
17:51
Общество
Герцоги Кембриджские впервые вышли в свет после похорон принца Филиппа
17:51
Общество
Житель Томска спас увязшего в грязевой луже мальчика
Все новости

Дандыкин назвал главную цель крупных учений ВС РФ в Крыму

Армия
Дандыкин назвал главную цель крупных учений ВС РФ в Крыму
Prt Scr youtube.com  /  Мир 24

Москва, 22 апреля. Россия готова отразить любую агрессию в Черноморском регионе, в том числе направленную против Крыма, для чего и необходимы регулярные проверки боеготовности ВС РФ.

Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в интервью «ПолитРоссии». Он подчеркнул большой размах учений на крымском полигоне Опук, в которых задействованы части сухопутных войск, ПВО, авиации, ВДВ, корабли и катера Черноморского флота и Каспийской флотилии. Ход маневров лично проинспектировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Учения будут комплексные: проверят все системы, которые априори задействованы при сопровождении судов и кораблей потенциальных противников, которые заходят в Черное море. Например, два корабля англичан должны скоро подойти, эсминец и фрегат», — объяснил Дандыкин.

По мнению эксперта, главной целью крупных учений на юге России с масштабной передислокацией войск является четкий сигнал о готовности отразить любое посягательство со стороны стран Запада на территориальную целостность РФ, а также предостережение Киеву о недопустимости антироссийских провокаций.

Ранее сообщалось, что в МО РФ назвали полностью успешными итоги внезапной проверки боеготовности войск ЗВО и ЮВО. О масштабной дезинформационной кампании Киева, направленной против России, ранее информировал RT.

учения вс рф дандыкин
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 167845 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 81614 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 66157 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 64703 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 46917 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Все новости / Армия / Дандыкин назвал главную цель крупных учений ВС РФ в Крыму
Рейтинг@Mail.ru