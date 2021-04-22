Дандыкин назвал главную цель крупных учений ВС РФ в Крыму

Москва, 22 апреля. Россия готова отразить любую агрессию в Черноморском регионе, в том числе направленную против Крыма, для чего и необходимы регулярные проверки боеготовности ВС РФ.

Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в интервью «ПолитРоссии». Он подчеркнул большой размах учений на крымском полигоне Опук, в которых задействованы части сухопутных войск, ПВО, авиации, ВДВ, корабли и катера Черноморского флота и Каспийской флотилии. Ход маневров лично проинспектировал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Учения будут комплексные: проверят все системы, которые априори задействованы при сопровождении судов и кораблей потенциальных противников, которые заходят в Черное море. Например, два корабля англичан должны скоро подойти, эсминец и фрегат», — объяснил Дандыкин.

По мнению эксперта, главной целью крупных учений на юге России с масштабной передислокацией войск является четкий сигнал о готовности отразить любое посягательство со стороны стран Запада на территориальную целостность РФ, а также предостережение Киеву о недопустимости антироссийских провокаций.

Ранее сообщалось, что в МО РФ назвали полностью успешными итоги внезапной проверки боеготовности войск ЗВО и ЮВО. О масштабной дезинформационной кампании Киева, направленной против России, ранее информировал RT.