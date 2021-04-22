Михаил Аничкин объяснил, чего не достает лидерам «навальнистов»

Прошедшие накануне по всей стране митинги в поддержку блогера Алексея Навального оказались провальными, что стало неожиданностью для их организаторов. Почему результаты несанкционированных акций оказались столь низкими, чего не достает лидерам «навальнистов» и какие люди идут на митинги, рассказал ФАН первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин.

По мнению собеседника ФАН, интерес к лидерам антироссийского движения и к их идее неминуемо снижается. Главным лицам движения не достает главного — соответствия закону.

«С моей точки зрения, повестка так называемой протестной части пропадает, снижается интерес к данной теме. Митинги несанкционированные, и надо понимать, что все это нарушение закона. Можно сколько угодно говорить о каких-то несправедливостях, но нужно соблюдать закон, чтобы чему-то и как-то учить других. Законопослушание — это норма, которая действует во всех странах мира. А в этом случае — это нарушение», — объясняет член Общественной палаты РФ.

Prt Scr youtube.com / @Общественная палата Российской Федерации

Говоря об участниках несанкционированных митингов, Михаил Аничкин предположил, по каким причинам россияне могут выходить на подобные мероприятия.

«Что касается участников — кто-то идет по каким-то искренним состояниям души, у кого-то наболело. У людей проблем в жизни бывает очень много. Более того, у нас есть такая часть населения, которая не реализовала себя в чем-то, и она связывает это с чем угодно, с кем угодно, только не со своими поступками. Поэтому везде, в каждой стране, есть определенная питательная почва для людей, которые чем-то недовольны», — подытожил эксперт.

Ранее МВД сообщило о 20 тысячах участников незаконных акций в поддержку Алексея Навального по всей стране, но и эти цифры оказались сильно завышены. Дело в том, что правоохранители посчитали в число участников прохожих и зевак. По мнению политолога Сергея Простакова, малочисленные митинги поставили крест на карьере Навального.