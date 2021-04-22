Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 18:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:15
Шоу-бизнес
Жена кутюрье Юдашкина сказала трогательные слова в адрес покойной матери
18:14
Политика
В ОНФ Петербурга раскритиковали инициативу Миро о запрете пропаганды алкоголя
18:14
Политика
Власти Словакии высылают трех российских дипломатов
18:13
Происшествия
Петербуржца осудят за кражу инструментов у мужа любовницы
18:07
Общество
Коммунист Машковцев: 95% людей вообще не интересует вопрос захоронения Ленина
18:06
Общество
Адвокат Волкова: Уровень протестных настроений в России сильно опустился
18:04
Шоу-бизнес
Режиссер Никита Михалков раскритиковал новые правила кинопремии «Оскар»
18:04
Политика
Глава ЛНР обвинил Киев в геноциде и ущемлении прав русскоязычных жителей Украины
18:04
Общество
Перечислены бытовые приборы, которые поглощают больше всего электричества
18:02
Весь мир
Один из главарей наркокартеля «Синалоа» Эль Дуранго арестован в Мексике
18:00
Весь мир
Экономика стран Персидского залива выходит из кризиса
17:58
Политика
Посол Чехии получил официальный ответ Москвы по ситуации с дипломатами
17:57
Общество
Ученые нашли в американском меде следы ядерных отходов
17:56
Общество
Аудитория ФБК теряет интерес к митингам и каналу «Навальный LIVE»
17:54
Общество
АТОР прогнозирует открытие Египта для россиян во второй половине мая
17:53
Политика
Эфир: Международный климатический саммит обсудили в медиацентре «Патриот»
17:52
Происшествия
Французское консульство в ЦАР объято огнем
17:52
Общество
Назван опасный посткоронавирусный симптом, который может стать хроническим
17:51
Общество
Герцоги Кембриджские впервые вышли в свет после похорон принца Филиппа
17:51
Общество
Житель Томска спас увязшего в грязевой луже мальчика
Все новости

Адвокат Волкова: Уровень протестных настроений в России сильно опустился

Общество
Адвокат Волкова: Уровень протестных настроений в России сильно опустился
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Накануне в некоторых городах России прошли уличные акции сторонников блогера Алексея Навального, который находится в местах лишения свободы за нарушение условного режима. По данным МВД, в несанкционированных акциях в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек.

В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Итоги протестных акций» адвокат Виолетта Волкова рассказала, о чем говорит такая отрицательная статистика, почему проплаченные призывы блогеров не сработали, а также объяснила, почему российская полиция на задержаниях во время акций действует мягче, чем европейская.

«По большому счету, статистика ни о чем не говорит. Митинги и протесты 2012 года (речь идет о митингах на Болотной площади. — прим. ФАН) намного массовее, люди выходили десятками тысяч. И если сравнивать с тем, что было девять лет назад, сейчас уровень протестных настроений сильно опустился. По всей стране наскрести 15 тысяч человек — это как раз и говорит об отрицательной статистике», — рассказала эксперт.

Виолетта Волкова напомнила, что к акциям 21 апреля были привлечены блогеры, которые в своих роликах призывали выйти на митинг.

«Очень интересно, что именно бьюти-аккаунты резко переключились на рекламу акции, хотя сами не особо этим интересуются. Это говорит о том, что акция — коммерческая. Но проплаченная реклама блогершам не помогла собрать много людей, к тому же деньги за пиар не отобьются. Это для них определенные репутационные риски: согласитесь, мешать косметику с акциями протеста — это смешно», — поделилась мнением адвокат.

Адвокат Волкова: Уровень протестных настроений в России сильно опустился
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Спикер также добавила, что в России задержания на митингах гораздо мягче, даже по сравнению с действиями полиции Штатов. К тому же, отметила она, участники акций в поддержку Навального относятся к ним несерьезно и приходят исключительно для собственного пиара в соцсетях.

«У нас «вегетарианские» задержания, очень мягкие. Мне доводилось видеть в Нью-Йорке полицию, там даже жестко задерживают пластиковыми наручниками. У нас же люди, которых задерживают, улыбаются в автозаке, делают селфи, потом расходятся по домам — так они самовыражаются, они довольны и счастливы», — рассказала Волкова.

В завершение адвокат назвала неудивительным повод, который сторонники Навального использовали для проведения несогласованных акций. По ее словам, объявленная голодовка — это беспочвенные выкрики.

«Этот повод не удивляет: наши товарищи-либералы рассчитывали именно на него. Я напомню о Сергее Удальцовом, который в 2011 году попал в реанимацию после сухой голодовки через 21 день, честно продержавшись, с серьезной интоксикацией и поражением почек. Но Навальный держит обычную голодовку. Я думаю, это просто крики, мол, у нас проблемы, у Навального огромные проблемы со здоровьем. Я не думаю, что они есть, тем более медикаментозную помощь, глюкозу, витамины он получает», — резюмировала Волкова.

Ранее экс-член Совфеда РФ Франц Клинцевич объяснил причины непопулярности акций ФБК.

россия виолетта волкова незаконные митинги
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 167845 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 81614 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 66157 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 64703 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 46917 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Все новости / Общество / Адвокат Волкова: Уровень протестных настроений в России сильно опустился
Рейтинг@Mail.ru