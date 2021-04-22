Адвокат Волкова: Уровень протестных настроений в России сильно опустился

Накануне в некоторых городах России прошли уличные акции сторонников блогера Алексея Навального, который находится в местах лишения свободы за нарушение условного режима. По данным МВД, в несанкционированных акциях в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек.

В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Итоги протестных акций» адвокат Виолетта Волкова рассказала, о чем говорит такая отрицательная статистика, почему проплаченные призывы блогеров не сработали, а также объяснила, почему российская полиция на задержаниях во время акций действует мягче, чем европейская.

«По большому счету, статистика ни о чем не говорит. Митинги и протесты 2012 года (речь идет о митингах на Болотной площади. — прим. ФАН) намного массовее, люди выходили десятками тысяч. И если сравнивать с тем, что было девять лет назад, сейчас уровень протестных настроений сильно опустился. По всей стране наскрести 15 тысяч человек — это как раз и говорит об отрицательной статистике», — рассказала эксперт.

Виолетта Волкова напомнила, что к акциям 21 апреля были привлечены блогеры, которые в своих роликах призывали выйти на митинг.

«Очень интересно, что именно бьюти-аккаунты резко переключились на рекламу акции, хотя сами не особо этим интересуются. Это говорит о том, что акция — коммерческая. Но проплаченная реклама блогершам не помогла собрать много людей, к тому же деньги за пиар не отобьются. Это для них определенные репутационные риски: согласитесь, мешать косметику с акциями протеста — это смешно», — поделилась мнением адвокат.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Спикер также добавила, что в России задержания на митингах гораздо мягче, даже по сравнению с действиями полиции Штатов. К тому же, отметила она, участники акций в поддержку Навального относятся к ним несерьезно и приходят исключительно для собственного пиара в соцсетях.

«У нас «вегетарианские» задержания, очень мягкие. Мне доводилось видеть в Нью-Йорке полицию, там даже жестко задерживают пластиковыми наручниками. У нас же люди, которых задерживают, улыбаются в автозаке, делают селфи, потом расходятся по домам — так они самовыражаются, они довольны и счастливы», — рассказала Волкова.

В завершение адвокат назвала неудивительным повод, который сторонники Навального использовали для проведения несогласованных акций. По ее словам, объявленная голодовка — это беспочвенные выкрики.

«Этот повод не удивляет: наши товарищи-либералы рассчитывали именно на него. Я напомню о Сергее Удальцовом, который в 2011 году попал в реанимацию после сухой голодовки через 21 день, честно продержавшись, с серьезной интоксикацией и поражением почек. Но Навальный держит обычную голодовку. Я думаю, это просто крики, мол, у нас проблемы, у Навального огромные проблемы со здоровьем. Я не думаю, что они есть, тем более медикаментозную помощь, глюкозу, витамины он получает», — резюмировала Волкова.

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