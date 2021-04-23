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Астролог Гинцбург рассказала о влиянии знака зодиака на склонность к карьере и семье

Общество
Астролог Гинцбург рассказала о влиянии знака зодиака на склонность к карьере и семье
pxhere.com  / 

Перед каждым человеком стоит сложный выбор — посвятить себя карьере или уделять больше внимания семье? На предрасположенность человека к достижениям в работе или семейной жизни влияют не только личные качества, но и планеты. Астролог Элеонора Гинцбург рассказала ФАН, как знак зодиака влияет на стремления человека строить карьеру или хранить домашний очаг.

По словам собеседника ФАН, в теории знак зодиака действительно может влиять на склонность человека к карьере или семье. Однако на практике это зависит от многих факторов. Поскольку планеты могут находиться в разных домах гороскопа, независимо от знака зодиака, в каждом случае необходимо составлять индивидуальный прогноз, объяснила Гинцбург.

«Мы считаем, что в теории Козерог устремлен к карьере, а Рак — к семье. Но это крайне примитивная точка зрения. Очень много планет влияют на человека, каждая планета находится в каком-то доме. Если человек Рак, но Солнце находится в 10-м доме гороскопа, то он будет направлен на карьеру, потому что 10-й дом соответствует карьере», — рассказала астролог.

Гинцбург отметила, что помимо знака Зодиака на предрасположенность человека влияет и дом гороскопа.

«У нас 12 домов гороскопа, которые соответствуют 12 знакам зодиака. Если говорить о карьере, то на нее больше всего влияет 10-й дом, который соответствует знаку Козерога. Четвертый дом соответствует знаку Рак — семья, семейный очаг», — добавила собеседница ФАН.

Ранее ведический астролог Ирина Джваридзе назвала, когда в 2021 году будет самое лучшее время для роста и прорыва. Она отметила, что есть три причины, почему гороскопы не работают.

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