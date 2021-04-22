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Экс-комбриг ДНР рассказал, как Донбасс будет противостоять атакам ВСУ

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 17:06
Новороссия
Экс-комбриг ДНР рассказал, как Донбасс будет противостоять атакам ВСУ
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 22 апреля. Ополчение Донбасса планирует отойти к городам и держать оборону в каждом доме в случае атаки ВСУ, заявил экс-командир донецкой бригады «Восток» Александр Ходаковский.

Удержание линии фронта на открытой местности является весьма трудной задачей, отметил Ходаковский в беседе с донецкими журналистами. По его словам, если украинская армия решит начать масштабное наступление на Донбасс, ополчение отойдет к городам, где и развернет оборону против неприятеля и будет противостоять ВСУ, превратив каждое городское здание в «маленький фронт». Бывший комбриг подчеркнул, что Киев потратит на подобные боестолкновения огромное количество ресурсов.

«Противнику не поздоровится. Бой мы ему дадим на самом квалифицированном уровне», — рассказал Ходаковский.

Экс-комбриг ДНР рассказал, как Донбасс будет противостоять атакам ВСУ
flickr.com  / Ministry of Defense of Ukraine

Ранее представители Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о размещении бойцами украинской армии шести бронемашин в жилых районах Новоалександровки и Попасной. Кроме того, военная техника ВСУ была замечена в Кряковке, куда войска Украины перебросили одну БМП, а также в Новотошковском, где ополченцы обнаружили еще одну аналогичную боевую машину пехоты. В НМ ЛНР добавили, что в населенном пункте Геевка, который расположен в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ, украинские солдаты разместили БТР-80.

украина днр всу донбасс восток ходаковский
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