Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»

Вести со «златы Праги» повергают в уныние и печаль. Братья-чехи следом за братьями-украинцами вышли на тропу войны — отражать агрессию России. Говорят, шесть с лишним лет назад «суперагенты КГБ Петров и Боширов» дважды, с интервалом в пару месяцев, подрывали на их территории один и тот же склад с боеприпасами.

Эти боеприпасы один братушка-болгарин покупал тогда у братьев-чехов и хранил на выкупленном складе для новогодних подарков сирийским детям. Но только сейчас страшная правда открылась, и братья-чехи выслали 18 российских дипломатов. А поскольку «эти русские» почему-то ответили тем же, не собираясь «платить и каяться», в Чехии решили для начала выслать всех российских дипломатов вообще и обратились к союзникам по ЕС и НАТО с призывом последовать их примеру в знак солидарности.

Причем делается все это на самых «серьезных щах», то есть на полевках с кнедликами и утопицами. А чешские политики сейчас настолько суровы, что грозят сделать свою страну вообще russian-free — то есть не только выслать из нее всех граждан РФ и этнических русских с паспортами иных государств, но и разоблачить всех скрытых русофилов из числа собственных соотечественников. Разумеется, по закону поставив их вне закона, как и полагается в истинных евродемократиях-наследницах Третьего рейха…

Честно говоря, все это уже было — ровно три года назад, во время фарса Туманного Альбиона насчет «отравления Скрипалей». И бездоказательная, «хайли-лайкли» накачка истерии на ровном месте: там главную партию исполняла Тереза Мэй — кстати, где она? И призывы к повсеместной высылке российских дипломатов. И даже тонкие ценители «солсберецких шпилей» Петров и Боширов (любое их появление в кадре — уже «пасхалочка» о том, что весь ролик является фейком от начала до конца). То есть история повторяется, но по виду — как еще больший, чем это было в исходном британском варианте, фарс.

flickr.com / C.

Конечно, можно предположить, что чехи, памятуя про бравого солдата Швейка, доводят эту схему до абсурда, но, увы, тут «другое». Как говорят, в Лондоне истерили и гадили по причине массированного вывода российских (постсоветских) активов из офшоров Ее Величества, а в Праге-то из-за чего бьются? В чем их выгода? Что, Россия потребовала вернуть золото, захваченное Чехословацким корпусом в годы Гражданской войны и благополучно вывезенное в западные банки? Или корпорация ОМЗ перестала быть «рукопожатной»?

Один из вариантов ответа заключается в том, что Россия перестраивает свои отношения с внешнеторговыми партнерами на основе известной и отработанной на Украине схемы «Роттердам+». Суть этой схемы заключается в продаже тех или иных товаров (услуг), производимых Россией или подконтрольными России структурами — «с политической доплатой за русофобию».

Все мы помним слова экс-госсекретаря США Майка Помпео о том, что российский газ, в отличие от американского, лишен «молекул свободы», а потому покупать его демократическим странам «не комильфо». Особенно — в обход Украины. Что ничуть не мешало американским компаниям закупать СПГ с Ямала и перепродавать его европейским покупателям, но уже дороже. То есть «молекулы свободы» появляются исключительно там, где есть американский профит. Монополия на демократию тесно связана с монополией на доллары — видимо, так…

Название «Роттердам+» появилось у схем этого типа после того, как «евромайданный» Киев начал закупать уголь Донбасса под видом то южноафриканского, то австралийского, то еще какого-то по ценам поставки в порт Роттердама с добавкой на дальнейшую логистику. Точно так же втридорога, под видом «словацкого», закупался Украиной российский газ — якобы «по реверсу» из транзитной «трубы».

ФБА «Экономика сегодня» /

Теперь ту же схему опробуют и расширяют в ядерной энергетике. «Росатом» во все большей мере контролирует мировой рынок обогащенного «энергетического» урана. Но на той же Украине возжелали реакторы еще советского производства «кормить» американскими топливными сборками. Получается криво, косо, опасно — зато без «москалей»! А то, что американцы делают свои сборки из урана, обогащенного по российским технологиям на принадлежащих «Росатому» предприятиях, — кому это интересно?

У чехов — тендер на строительство очередного энергоблока АЭС «Дукованы». Первые четыре, сделанные еще в СССР, дают примерно пятую часть производимой в этой стране электроэнергии. А после 2036 года, с вводом в строй 5-го, планируемой мощностью в 1,2 ГВт, должно стать — около трети. «Росатом» под нынешний шум из тендера начальной стоимостью 6 млрд евро исключили. Следом за китайцами. В числе претендентов остались французы из EDF, американцы из Westinghouse и — то ли для экзотики, то ли для спойлерства — южнокорейцы из KHNP.

И пока «Росатом» направляет официальные протесты против «политического» решения Праги, его подразделение ТВЭЛ сообщает об успешном тестировании на третьем блоке АЭС «Рингхальс» в Швеции опытной партии топливных сборок ТВС-Квадрат для «реакторов западного типа», в данном случае — производства… ну конечно, Westinghouse… Куда, не исключено, «русские», изящно переиграв Запад, уже зашли. Не напрямую из «Росатома», разумеется, но какая разница?

В общем, по-любому: платить братьям-чехам за атомные мегаватты — не переплатить. Доплатите-ка за русофобию, панове! И покаяться не помешает.