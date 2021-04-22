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Общественная палата РФ обсудит реализацию путинских мер поддержки семей с детьми

Общество
Общественная палата РФ обсудит реализацию путинских мер поддержки семей с детьми
Федеральное агентство новостей  / 

Члены Общественной палаты России на специальных слушаниях обсудят конкретную реализацию озвученных президентом Владимиром Путиным мер поддержки семей с детьми.

Об этом в интервью ФАН сообщил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

Приступили к реализации

Рыбальченко рассказал, что в четверг эти темы будут обсуждаться на круглом столе с региональными палатами по реализации озвученных в послании предложений в Симферополе, а в пятницу — в Севастополе.

Собеседник ФАН добавил, что общественники присоединятся к подготовке целостной системы поддержки семей с детьми. По поручению президента, правительство должно разработать ее к 1 июля этого года. Эксперты планируют внести ряд предложений, о которых в послании не было сказано отдельно.

«И эксперты, и мы давно говорим о том, что для улучшения демографической ситуации принципиально важное значение имеет поддержка многодетных семей. Многие озвученные предложения затронут и их. Но президент обозначил необходимость создания комплексной системы поддержки, которая должна быть готова к 1 июля, и мы как экспертное сообщество будем предлагать принять дополнительные меры поддержки многодетных семей», — пояснил представитель Общественной палаты РФ.

По словам Рыбальченко, обозначенные в послании Владимира Путина Федеральному собранию меры поддержки семей с детьми, можно четко разделить на две группы, имеющие разные задачи. Одна из них направлена на повышение рождаемости в стране, а другая — на повышение уровня жизни семей с детьми.

Общественники обсудят реализацию мер поддержки для семей с детьми из послания
из личного архива  / 

К первой категории, кроме выплат для беременных женщин, собеседник ФАН также отнес компенсацию стоимости путевок в летние оздоровительные лагеря для детей.

«Компенсация затрат на летний отдых, которая на первый взгляд выглядит как мера социальной поддержки, будет иметь и демографический эффект. Наши опросы показывают, что она как раз способствует созданию благоприятных условий воспитания детей и занятости родителей. И она ведь носит универсальный характер, не ограничена по уровню доходов, по крайней мере так было заявлено в послании. На мой взгляд, это одна из ключевых мер поддержки: количество детей, имеющих возможность загородного отдыха, находится на низком уровне», — добавил эксперт.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью ФАН также подчеркнула важность этой темы.

«Мы видим печальный опыт прошлого года: погибло в 1,7 раза больше детей, чем летом 2019 года. Почти в 70 раз увеличилось число пострадавших детей. Мы говорим в этом случае о вопросах жизни и здоровья наших детей», — сказала Анна Кузнецова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что прошлым летом загородным оздоровительным отдыхом воспользовались лишь 5% от общего числа детей.

«Ожидается, что в эту оздоровительную кампанию ситуация сложится иначе и у большего числа детей будет возможность отдохнуть. И здесь появляется новый ресурс в виде 50% кешбэка от стоимости путевки и, безусловно, это повлияет на доступность отдыха семей с детьми», — отметила детский омбудсмен.

Общественники обсудят реализацию мер поддержки для семей с детьми из послания
Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка  / 

Востребованная помощь

Присутствовавшая на оглашении послания президента председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская в интервью ФАН обозначила сразу несколько предложений, которые позволят решить стоящие сегодня актуальные вопросы материнства и детства.

«Важно, что Владимир Путин принял решение продолжить и ввел новую практику единоразовых и ежемесячных денежных выплат на содержание ребенка, в том числе для родителей, воспитывающих детей в одиночку и беременных женщин», — отметила Мильская.

Эксперт подчеркнула, что материальная помощь в период пандемии особенно актуальна.

«Политика социальных выплат позволит улучшить демографическую ситуацию в стране, снизит количество абортов, поскольку будущие мамы будут уверены в том, что государство поддержит их в случае какой-либо непредвиденной ситуации», — добавила собеседница ФАН.

Глава попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям отметила, что в русском национальном характере заложено чувство сострадания и участия, поэтому социальная политика является одной из основ российской государственности. По словам Мильской, во время пандемии это проявилось особенно ярко.

Она также заявила о готовности экспертного сообщества включиться в работу по развитию мер духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

«В период всемирной глобализации мы должны развивать чувство патриотизма, прививать любовь к Родине подрастающему поколению, от которого зависит будущее России. При этом, как подчеркнул в выступлении Владимир Путин, по-прежнему существует проблема с низким качеством ряда учебных пособий в школах, в том числе учебников по истории, — отметила Мильская. — Единый учебник необходим для того, чтобы наши дети знали историю своей страны, страны-победительницы. Только так мы сможем сохранить связь между поколениями, не растеряем достижения наших предков, сохраним культуру и искусство».

Общественники обсудят реализацию мер поддержки для семей с детьми из послания
ТАСС  / Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Выступая с посланием Федеральному собранию 21 апреля, Владимир Путин обозначил ряд ключевых направлений поддержки семей с детьми и создания условий для полноценного развития подрастающего поколения.

Президент отметил неблагополучную демографическую ситуацию в стране, на которую повлияли пандемия коронавирусной инфекции и последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века. Глава государства заявил о необходимости выйти на устойчивый рост численности населения, а также отдельное внимание уделять здоровью детей.

Владимир Путин анонсировал ежемесячные пособия для неполных семей на детей в возрасте от 8 до 16 лет средним размером 5650 рублей, единоразовые выплаты за каждого школьника и будущего первоклассника в размере 10 тысяч рублей, ежемесячные пособия для беременных женщин, вставших на учет в медучреждении на ранних сроках. Также было озвучено предложение об установлении размера больничного по уходу за ребенком в 100 % от средней заработной платы независимо от стажа работы.

дети анна кузнецова общественная палата послание федеральному собранию поддержка семей елена мильская сергей рыбальченко
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