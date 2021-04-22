Здание «тюрьмы с призраками» продают во Флориде за 139 000 долларов

Бывшая тюрьма может стать чьим-то домом. Такой необычный объект на продажу выставили в Америке, штат Флорида. По задумке нынешних владельцев, восемь камер можно переоборудовать в жилые апартаменты. К основному зданию прилагается бывшая резиденция тюремщика.

Тюрьму построили в 1928 году, она действовала на протяжении 40 лет, затем стала своеобразной туристической достопримечательностью. В здании снимали фильмы, сюда приезжали и охотники за привидениями. Сообщается, что здесь зафиксировали множество сверхъестественных явлений. Местные жители сообщают, что ранее в действовавшей тюрьме происходили гнусные и страшные вещи — ведь ночью за заключенными никто не наблюдал и они были предоставлены сами себе.

«Ужасные события накладывают свой отпечаток — а здесь творились по-настоящему кошмарные вещи. Об этом свидетельствуют публичные записи и исторические сведения. И, насколько мне известно, подобное часто становится плодотворной почвой для паранормальной активности», — рассказал агент по недвижимости.

За 139 тысяч долларов покупателям предлагается приобрести собственную тюрьму, которую, по словам продавца, легко превратить в тематический хостел с призраками, или «чертовски стильную» кофейню — ну, или велосипедный магазин, ведь рядом не так давно проложили велосипедную дорожку.