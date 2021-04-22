Дело Ройзмана об участии в нежелательной организации рассмотрят 13 мая в суде

Екатеринбург, 22 апреля. Судья 8-го участка судебного района, в котором создали Октябрьский районный суд, назначил дату заседания по делу экс-главы Евгения Ройзмана об участии в нежелательной организации.

Участников форума «Объединенных демократов» в Москве, среди которых был Ройзман, задержали 13 марта в Москве. По версии правоохранителей, задержанные муниципальные депутаты и общественные деятели причастны к международной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной.

Следователи вменяют Ройзману ст. 20.33 КоАП РФ («Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности»).

Ранее экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был оштрафован на 20 тыс. рублей по делу о незаконных митингах, сообщал ФАН.