Актер Ян Цапник рассказал, на что пошел ради роли в фильме «Любовь и монстры»

Москва, 22 апреля. Советский и российский актер Ян Цапник заявил, что всегда тщательно готовится к съемкам в кино. Иногда ради роли ему приходится экстремально худеть.

Звезда сериалов «Последний министр» и «Проект «Анна Николаевна» Ян Цапник ради любимой работы сделает что угодно. По словам артиста, для роли в фильме «Любовь и монстры» режиссера Екатерины Краснер ему пришлось сбросить вес.

«На съемках в Болгарии тоже шарахнуло. Худел активно. Меня быстро доставили на скорой в клинику, там подлатали, и я вернулся к работе», — поделился Цапник в интервью газете «Известия».

В комедии актер играет сторожа-философа Стояна, который все время «ходит под градусом». При этом Ян заверил поклонников, что на съемках не притрагивался к алкоголю.

По сюжету, в Болгарии случается нашествие монстров, которые сначала похищают животных, а потом атакуют людей. Запойный сторож выясняет, что чудища боятся спирта, после чего он как настоящий герой бросается на борьбу со злом, орошая все вокруг водкой.

В фильме также сыграли Роман Курцын, Анна Ардова, Кирилл Кяро и другие артисты. Лента «Любовь и монстры» вышла в российский прокат 22 апреля. Сегодня также в кинотеатрах стартует показ картины с участием Джонни Деппа «Великий».