Экономика стран Персидского залива выходит из кризиса

Экономика шести стран Персидского залива в этом году вернется к росту. Эксперты отмечают заметное улучшение экономического положения во всем регионе, несмотря на продолжающуюся пандемию. Таковы данные ежеквартального исследования агентства Reuters.

Результаты анализа показывают хорошие перспективы для стран Персидского залива. Прогноз роста сохранился для Катара, чуть улучшились показатели у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна. Однако у Саудовской Аравии, Кувейта и Омана рост может быть меньше ожидавшегося ранее.

«Экономисты ожидают, что экономика Саудовской Аравии, крупнейшей на Ближнем Востоке, вырастет только на 2,4% в этом году», — отмечают эксперты.

В настоящий момент Эр-Рияд реализует грандиозный проект под названием Vision-2030, целью которого названо избавление экономики от нефтяной зависимости. В аналитических докладах отмечается прогресс в проведении королевством реформ.

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Вместе с тем бюрократия, отсутствие прозрачности ведения бизнеса и неэффективность экономики остаются основными препятствиями для сохранения заявленных властями темпов.

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов в свою очередь может позволить большую свободу для стимулирования экономики. По словам экспертов, у Абу-Даби есть свободные мощности для некоторого маневра ради осуществления умеренной экспансионистской фискальной политики в 2021 году.

«Более высокие цены на нефть в сочетании с восстановлением экономики поддержат банковский сектор за счет улучшения ситуации с ликвидностью и спроса на кредиты частного сектора», — говорят аналитики Института международных финансов (IIF).

В прошлом году ВВП Объединенных Арабских Эмиратов сократился на 6,6% из-за пандемии. Однако теперь неожиданно активизировался туристический сектор. В начале года значительно выросла заполняемость отелей.

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Эксперты отмечают, что в нынешнем году рост экономики ОАЭ составил 2,3%, хотя ранее для Абу-Даби этот показатель прогнозировался на уровне 2,2%.

Что касается Катара, то прогнозы роста экономики для страны сохранились на уровне 2,8% в этом году и до 3,6% в 2022-м.

В свою очередь, Кувейт столкнулся с кризисом ликвидности. Если раньше финансисты ожидали, что экономика этого государства вырастет в 2021 году на 2,2%, то теперь прогнозы роста снизились до 1,8%.

Экономические показатели Омана вырастут на 1,9% в нынешнем году, ранее специалисты ждали роста на 2,1%. Впрочем, это снижение прогнозов отмечается лишь в этом году. Для экономики Омана 2022 года финансисты поправили прогноз с 2,7% на 3,2% роста.

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Бахрейн выгодно отличается от упомянутой шестерки стран ожидаемым ростом. Если раньше экономисты прогнозировали повышение в 2,5% в 2021 году, теперь этот показатель равен 2,9%.

В целом это лишь первые намеки на выход из кризиса, который появился в Персидском заливе на фоне пандемии коронавируса.

«Пройдет еще 18 месяцев, прежде чем ВВП в странах Совета сотрудничества стран Персидского залива превысит докризисный пик», — говорится в исследовательской записке Oxford Economics.

По словам экономистов, последствия пандемии и введенных ограничений, а также низких цен на нефть, отражают зависимость экономик региона от экспорта ресурсов. Финансисты отмечают геополитические риски и ограниченные возможности для финансовой поддержки, проблемы с рабочей силой, в которой доминируют иностранцы.