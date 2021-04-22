Экономика стран Персидского залива выходит из кризиса

Экономика шести стран Персидского залива в этом году вернется к росту. Эксперты отмечают заметное улучшение экономического положения во всем регионе, несмотря на продолжающуюся пандемию. Таковы данные ежеквартального исследования агентства Reuters.
#Rebound story: #Gulf economies seen rebounding this year but some forecasts scaled back https://t.co/jIGmlbWnir @gulf_news— Gulf News Business (@GulfNewsBiz) April 22, 2021
Результаты анализа показывают хорошие перспективы для стран Персидского залива. Прогноз роста сохранился для Катара, чуть улучшились показатели у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна. Однако у Саудовской Аравии, Кувейта и Омана рост может быть меньше ожидавшегося ранее.
«Экономисты ожидают, что экономика Саудовской Аравии, крупнейшей на Ближнем Востоке, вырастет только на 2,4% в этом году», — отмечают эксперты.
В настоящий момент Эр-Рияд реализует грандиозный проект под названием Vision-2030, целью которого названо избавление экономики от нефтяной зависимости. В аналитических докладах отмечается прогресс в проведении королевством реформ.
Вместе с тем бюрократия, отсутствие прозрачности ведения бизнеса и неэффективность экономики остаются основными препятствиями для сохранения заявленных властями темпов.
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов в свою очередь может позволить большую свободу для стимулирования экономики. По словам экспертов, у Абу-Даби есть свободные мощности для некоторого маневра ради осуществления умеренной экспансионистской фискальной политики в 2021 году.
«Более высокие цены на нефть в сочетании с восстановлением экономики поддержат банковский сектор за счет улучшения ситуации с ликвидностью и спроса на кредиты частного сектора», — говорят аналитики Института международных финансов (IIF).
В прошлом году ВВП Объединенных Арабских Эмиратов сократился на 6,6% из-за пандемии. Однако теперь неожиданно активизировался туристический сектор. В начале года значительно выросла заполняемость отелей.
Эксперты отмечают, что в нынешнем году рост экономики ОАЭ составил 2,3%, хотя ранее для Абу-Даби этот показатель прогнозировался на уровне 2,2%.
Что касается Катара, то прогнозы роста экономики для страны сохранились на уровне 2,8% в этом году и до 3,6% в 2022-м.
В свою очередь, Кувейт столкнулся с кризисом ликвидности. Если раньше финансисты ожидали, что экономика этого государства вырастет в 2021 году на 2,2%, то теперь прогнозы роста снизились до 1,8%.
Экономические показатели Омана вырастут на 1,9% в нынешнем году, ранее специалисты ждали роста на 2,1%. Впрочем, это снижение прогнозов отмечается лишь в этом году. Для экономики Омана 2022 года финансисты поправили прогноз с 2,7% на 3,2% роста.
Бахрейн выгодно отличается от упомянутой шестерки стран ожидаемым ростом. Если раньше экономисты прогнозировали повышение в 2,5% в 2021 году, теперь этот показатель равен 2,9%.
В целом это лишь первые намеки на выход из кризиса, который появился в Персидском заливе на фоне пандемии коронавируса.
«Пройдет еще 18 месяцев, прежде чем ВВП в странах Совета сотрудничества стран Персидского залива превысит докризисный пик», — говорится в исследовательской записке Oxford Economics.
По словам экономистов, последствия пандемии и введенных ограничений, а также низких цен на нефть, отражают зависимость экономик региона от экспорта ресурсов. Финансисты отмечают геополитические риски и ограниченные возможности для финансовой поддержки, проблемы с рабочей силой, в которой доминируют иностранцы.