Париж, 22 апреля. Читатели французского издания восхитились выступлением президента России Владимира Путина, в котором он призвал Запад «не переходить красную черту».

Глава государства во время обращения к Федеральному собранию сообщил, что многие западные страны «завели обычай» цеплять Москву без повода, однако Россия ведет себя сдержанно и скромно.

«Г-н Путин работает для своего народа, чей уровень жизни вырос с тех пор, как он пришел к власти!» — написал один из пользователей Сети.

Еще один юзер выразил непонимание на фоне того, почему Запад проявляет ожесточенность в отношении России.

«Эта прекрасная страна и ее жители очень близки нам и были нашими друзьями», — написал Capucine.

Комментаторы сошлись во мнении, что Владимир Путин отстаивает интересы собственного государства, а в Европе нет достойного его собеседника.

Как стало известно ранее, рядовые французы призвали власти страны не злить Россию и отказались видеть в ней врага.