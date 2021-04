Политическая прививка: какие вакцины выбрали президенты стран Западного полушария

В настоящее время в мире используются не менее десяти вакцин от коронавируса, которые были разработаны в разных странах. Наиболее распространенные — российская вакцина «Спутник V», британо-шведская Oxford-AstraZeneca, немецко-американская Pfizer/BioNTech, американская Moderna, а также китайские Sinopharm, Sinovac и СanSino.

С началом массовой вакцинации президенты государств мира стали делать прививки публично, чтобы вдохновить население собственным примером. Часто вакцинация лидеров государств становилась политическим жестом, который показывает внешнеполитическую направленность этих стран. А поставки вакцин превратились в инструмент для расширения влияния в разных регионах.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, какими вакцинами привились лидеры государств Западного полушария.

Байден и Pfizer

21 декабря 2020 года Джо Байден получил первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Forsun Pharma. Процедуру транслировали в прямом эфире.

President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5 pic.twitter.com/0w83G9IzZW — CNN Politics (@CNNPolitics) December 21, 2020

78-летний президент США привился в больнице города Ньюарк штата Дэлавер, стремясь заверить общество в безопасности вакцины.

«Я делаю это, чтобы показать людям, что они должны быть готовы пройти вакцинацию, когда это будет доступно. Для волнений нет повода. Не терпится получить вторую дозу», — сказал Байден.

Новоизбранный президент призвал американцев соблюдать рекомендации медицинских экспертов об обязательном ношении маски и поддержании социальной дистанции.

12 января президент получил вторую дозу препарата.

Кроме того, обе инъекции получила первая леди США Джилл Байден. Вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф привились вакциной Moderna, разработанной в США.

Перед вступлением в должность Байден подчеркивал, что его главный приоритет — решение ситуации с пандемией. Обеспечение населения вакцинами крайне важно, в особенности на фоне удручающих показателей заражения и смертности от COVID-19.

С начала программы вакцинации население США получило 213 млн доз вакцин от коронавируса, сообщает Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). FDA одобрило использование вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech в чрезвычайных случаях в середине декабря. Тогда же в США приступили к массовой вакцинации. Позже регулятор дал разрешение на использование препарата от Moderna.

С начала пандемии в США зарегистрировали 32,5 млн случаев заражения COVID-19, в том числе 582 тысячи смертей. Суточные показатели заражения и смертности сохраняются на высоком уровне и Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству зараженных и смертельных случаев.

The hard truth is that it didn’t have to be this bad, but Donald Trump ignored the experts and refused to take action. He has failed our nation. pic.twitter.com/WAhigUtsxz — Joe Biden (@JoeBiden) July 19, 2020

Трюдо и AstraZeneca

21 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что собирается привиться от коронавируса вакциной AstraZeneca в провинции Онтарио. Там всего два дня назад было объявлено о начале вакцинации людей в возрасте от 40 до 54 лет. 49-летний Трюдо подпадает в эту категорию. Вместе с премьер-министром собираются привиться от коронавируса все члены его кабинета министров.

Трюдо и все его министры приняли решение вакцинироваться AstraZeneca именно сейчас, после громкого скандала с гибелью людей в результате образования тромбов. В Канаде растет недоверие к этой вакцине и вакцинации от коронавируса в принципе, поэтому премьер-министр делает такой жест для публики.

13 апреля власти США приостановили использование американской вакцины Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза. Это вызвало опасения, что такие же меры будут и в отношении к AstraZeneca. Сообщения из Штатов вызвали острую полемику в соседней Канаде касательно рисков использования этих вакцин.

Трюдо подчеркнул, что хочет донести до населения: в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо обязательно привиться — неважно какой вакциной. Между тем в Квебеке и Альберте были зарегистрированы два случая образования тромбов после применения вакцины AstraZeneca/Covishield, произведенной в Индии. Заявление Трюдо было сделано сразу после новости о третьем эпизоде тромбоза после вакцинации.

Минздрав Канады подчеркивает безопасность препарата.

«На основе всех доказательств, доступных в мире на сегодняшний день, Министерство здравоохранения Канады продолжает считать, что преимущества вакцин AstraZeneca и Covishield в защите от СOVID-19 перевешивают потенциальные риски», — сообщил Минздрав на официальной странице в Twitter.

В Канаде уже закупили 13,4 млн доз вакцин, в том числе 2,3 млн единиц препарата AstraZeneca, из которых 500 тысяч были от Covishield.

На прошлой неделе в Канаде были установлены рекорды по уровню смертности на душу населения. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1,1 млн случаев заражения COVID-19, в том числе 23 тысячи смертей.

Обрадор и AstraZeneca

20 апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил первую дозу вакцины от COVID-19 AstraZeneca в зале Казначейства Национального дворца по окончании утренней пресс-конференции.

Mexico's AMLO will receive his first dose of the AstraZeneca vaccine on Tuesday.https://t.co/xJfPLoNr0Y — Eric Martin (@EMPosts) April 20, 2021

Президент долгое время отказывался вакцинироваться — по его словам, у него было «достаточно антител» после заражения в феврале. Однако 20 апреля Обрадор получил прививку вакциной, которая вызывает опасения из-за побочных эффектов.

«Я вакцинируюсь, так как хочу призвать всех пожилых лиц, которые отказываются прививаться из-за каких-то страхов, сделать то же самое. Хочу сказать, что мы уверены, что нет никаких рисков, никакой опасности, никаких тяжелых последствий», — заявил президент.

Кроме того, публичная вакцинация Лопеса Обрадора поможет показать населению и мировому сообществу, что иммунизация в Мексике осуществляется активными темпами.

Согласно плану правительства, к концу марта должна была осуществиться вакцинация 15 млн пожилых людей, однако из-за задержек в поставках сроки перенесли на май.

На сегодняшний день в Мексике были вакцинированы более 11 млн человек и применены 14 млн доз различных вакцин. Прививку получили 936 тыс. работников здравоохранения, еще 146 тысяч ждут своей очереди.

Кроме AstraZeneca, правительство Мексики также заключило соглашение о поставке российской вакцины «Спутник V». 21 апреля в Мексику из Москвы доставили четвертую партию «Спутника» — 200 тысяч доз. Страна стала первой в Северной Америке, которая приобрела и разрешила к использованию российский препарат.

С начала пандемии в стране было зарегистрировано 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе 213 тысяч смертельных случаев. По некоторым данным, количество погибших в Мексике может оказаться гораздо выше.

Фернандес и «Спутник V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной «Спутник V» уже 21 января, на следующий день после одобрения местным регулятором применения препарата для лиц старше 60 лет. Глава государства сообщил об этом на своей странице в Twitter.

Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.



Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

«Сегодня я получил вакцину «Спутник V». Выражаю благодарность НИИ им. Гамалеи за научную работу, тем, кто доставил препарат, а также нашим сотрудникам здравоохранения за свою огромную приверженность делу. Вакцинация позволяет выработать иммунитет от коронавируса. Давайте вакцинироваться!», — написал президент на своей странице в Twitter.

Ранее Национальное управление медикаментов, продовольствия и медицинских технологий Аргентины (ANMAT) одобрило применение российского препарата.

«Президент вновь заявил о безопасности и эффективности вакцины и подчеркнул, что его задача — как можно быстрее предоставить ее как можно большему числу аргентинцев», — пишет La Nacion.

Через два месяца после вакцинации «Спутник V» Фернандес заразился коронавирусом. После прививки в некоторых случаях сохраняется вероятность получения положительных результатов теста, однако вакцина способствует более легкому течению болезни.

62-летний президент сообщил на своей странице в Twitter, что благодарен вакцине «Спутник V» за легкое протекание заболевания. По сообщению врачей Фернандеса, его состояние было стабильным. Симптомов болезни, кроме небольшой головной боли и высокой температуры, не проявлялось.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

4 марта мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини привился от COVID-19 вакциной «Спутник V». Он также сделал из этого политическую акцию, явившись на прививку с портретом президента РФ Владимира Путина. В интервью корреспонденту ФАН Гаспарини поблагодарил Россию за спасение жизней аргентинцев.

Первая партия российской вакцины от коронавируса была доставлена из Москвы в Буэнос-Айрес специальным рейсом без посадок авиакомпании Aerolíneas Argentinas 24 декабря. Правительство Аргентины изначально договорилось с Россией о получении 20 млн доз вакцины «Спутник V» до конца марта. В последний раз поставка 800 тысяч доз была осуществлена 19 апреля.

20 апреля представители РФПИ сообщили о том, что аргентинская фармацевтическая компания Richmond произвела первые тестовые дозы российской вакцины «Спутник V». Она стала первым предприятием в Латинской Америке, которое будет производить препарат в промышленных масштабах.

«По нашим оценкам, если все пройдет хорошо, полномасштабное производство начнется в июне 2021 года», — сообщили представители Richmond.

Правительство Аргентины разработало масштабный и амбициозный план по вакцинации 44-милионного населения. На сегодняшний день обе дозы вакцины получили около 24,2% населения.

Аргентина в значительной степени зависит в своих планах от поставок российского препарата — страна стала одной из первых в мире, которая приняла «на вооружение» «Спутник V» на фоне задержки поставок других препаратов.

За последнюю неделю в Аргентине резко увеличилось количество фиксируемых случаев заражения. Правительство ужесточило ограничительные меры в районе столичного округа. Согласно La Nacion, власти страны заключили договоренности о закупке вакцины еще до публикации итогов лабораторных исследований. Хотя шаг был рискованным, это позволило Аргентине получить вакцину одной из первых в мире. Бумаги сдавались в рекордные сроки, что вообще не свойственно аргентинской бюрократии, отмечают журналисты.

В январе 2021 года авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», согласно которым препарат обеспечивает эффективность против коронавируса в 91,6%. Изначально, как пишет La Nacion, аргентинское правительство планировало делать ставку на вакцину AstraZeneca — однако из-за задержек с клиническими исследованиями, а затем и сообщений о низкой эффективности, был выбран российский препарат.

Пиньера и Sinovac

Нельзя обойти стороной одного из мировых лидеров по темпам вакцинации — Чили. По последним данным, вакцину получили уже 40% населения.

Our data on COVID-19 vaccinations is updated: https://t.co/3imP7PqURn



Share of people with at least 1 dose:

???????? Israel 60%

???????? UK 43%

???????? Chile 32%

???????? Bahrain 27%

???????? US 26%

???????? Serbia 20%

???????? Hungary 19%

???????? Finland 14%

???????? Singapore 14%

???????? Estonia 13%

???????? Uruguay 13%

???????? Kuwait 12% pic.twitter.com/yQsF2MGKC9 — Our World in Data (@OurWorldInData) March 26, 2021

12 февраля президент страны Себастьян Пиньера привился первой дозой китайской вакцины от коронавируса Sinovac — тогда в стране уже началась иммунизация населения в возрасте более 70 лет. 12 марта глава государства получил вторую дозу.

#EnFotos El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recibió este #12Mar la segunda dosis de la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinovac, completando su cuadro de vacunación contra #COVID19.



????: @EFEnoticias pic.twitter.com/nTOhuEDr3o — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) March 12, 2021

«У нас два эффективных инструмента, два важных союзника. Один из них — это вакцины, другой — сами граждане. Если мы правильно используем оба инструмента для всего населения нашей страны, примерно 15 млн человек, и все мы будем осторожны, будем часто мыть руки, использовать маски, поддерживать социальную дистанцию, избегать больших скоплений людей и заботиться о наших родных и близких, то мы обязательно победим эту пандемию», — отметил Пиньера после получения прививки в Клинике воздушных сил Чили.

Национальная программа вакцинации (PNI), разработанная органами здравоохранения Чили, считается лучшей в Латинской Америке и одной из наиболее эффективных в мире. Таких результатов государство достигло благодаря масштабной системе первичной медико-санитарной помощи и своевременной закупки препаратов. Навыки ведения переговоров Пиньеры позволили стране в кратчайшие сроки получить 35 млн доз препаратов от коронавируса.

Правительство в основном сделало ставку на вакцины Sinovac и Pfizer/BioNTech. Планируется, что вакцинация 80% населения завершится в июне 2021 года.

- Total de personas vacunadas contra #COVID_19 al 20 de abril. #YoMeVacuno ✌️ pic.twitter.com/dLBJWiDJUU — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 21, 2021

С начала пандемии в Чили было зарегистрировано 1,1 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе 25 тысяч смертей.

Мадуро и «Спутник V»

6 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро получил первую дозу российской вакцины «Спутник V» вместе со своей супругой Силией Флорес. Вакцинация Мадуро и Флорес транслировалась в прямом эфире на канале Telesur.

????????En #Venezuela ???????? el presidente Maduro recibe la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el #coronavirus. pic.twitter.com/nfFR2pLcFr — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ????ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) March 6, 2021

«Делюсь с вами моментом — я вместе с Силией Флорес получаю первую дозу вакцины «Спутник V». Благодаря этой вакцине нам удалось иммунизировать огромную часть медицинского персонала нашей страны. С помощью «Спутник V» и других вакцин мы готовы защитить весь венесуэльский народ», — объявил Мадуро в Twitter.

Вторую дозу супруги получили через 21 день.

Мадуро подчеркнул в интервью Telesur — по крайней мере 40 стран используют вакцину «Спутник V», а это значит, что препарат доказал свою высокую эффективность.

Правительство страны сделало ставку на вакцины «Спутник V», Sinopharm и кубанскую Soberana. Мадуро подчеркнул, что «верит в успех комбинации российской, китайской и кубинской вакцин». 15 апреля Венесуэла получила четвертую партию вакцины «Спутник V». Министр здравоохранения Карлос Альварадо уточнил, что в новой партии поставлен второй компонент вакцины, который распространят среди медицинских работников и лиц старше 60 лет.

Соглашение о поставке 10 млн доз российской вакцины было подписано в декабре 2020 года, а первая поставка была в феврале. С начала пандемии в стране зарегистрировали 186 тысяч случаев заражения СOVID-19, в том числе 1965 смертей. В марте в Венесуэле значительно выросла заболеваемость, что связывают с проникновением в страну «бразильского штамма» коронавируса.

Сагасти и Sinopharm

Президент Перу Франсиско Сагасти получил 10 февраля первую, а 2 марта вторую дозу китайской вакцины Sinopharm в Центральной военной больнице.

«Мы полностью уверены в том, что все перуанцы помогут Перу победить коронавирус, участвуя в кампании вакцинации. Призываю привиться всех, это лучшее, что можно сделать ради нас и наших близких», — заявил президент.

Супруга Сагасти Пилар Массетти сопровождала президента, однако решила вакцинироваться одной из последних в первой фазе, чтобы отдать приоритет сотрудникам здравоохранения. Прививку Сагасти сделал сразу после того, как в Перу прибыла партия китайской вакцины в 300 тысяч доз. Также правительство подписало соглашение о поставке 20 млн доз вакцины Pfizer.

Согласно плану вакцинации, провести иммунизацию лиц старше 60 лет собираются в кратчайшие сроки, а затем перейти к другим возрастным категориям. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1,7 млн случаев заражения СOVID-19, в том числе 58 тысяч смертельных исходов.

В Перу вакцинация привела к крупному политическому скандалу — экс-президент Мартин Вискарра и около 500 высокопоставленных чиновников смогли получить прививку вне очереди еще в октябре 2020 года. Это привело к массовым отставкам — из-за «VIP-вакцинации» были уволены глава МИД Элисабет Астете и многие другие чиновники.

Арсе и «Спутник V»

Президент Боливии Луис Арсе сделает прививку вакциной «Спутник V», чтобы обеспечить себе иммунитет от СOVID-19, а также показать населению безопасность и эффективность препарата. Об этом сообщил пресс-секретарь 15 января.

«Президент вакцинируется. Это показатель уверенности в программе вакцинации, которую мы проводим», — отметил пресс-секретарь Хорхе Рихтер.

Это заявление было сделано на фоне резкого роста числа зараженных и увеличения загруженности в больницах. Также за неделю до этого бывший президент Боливии Эво Моралес заразился коронавирусом.

La vacuna Sputnik V es segura, eficaz y tiene mucha demanda. Lamentablemente el gobierno de facto no mantenía relaciones con los gobiernos ruso, chino, argentino o mexicano. Esta adquisición no hubiera sido posible si el pueblo boliviano no hubiese elegido un gobierno democrático — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) December 30, 2020

В стране для вакцинации от коронавируса используют препараты, полученные по программе COVAX, а также «Спутник V» и Sinopharm.

15 апреля Боливия получила вторую партию российского препарата.

«С завтрашнего дня мы начнем распределять полученные вакцины между всеми департаментами», — сказал глава Министерства здравоохранения Джейсон Ауса в эфире телеканала Bolivia TV.

По данным Минздрава, первым компонентом применяемых в стране вакцин были привиты 333 137 человек.

После новости о начале производства «Спутника V» в Аргентине власти Боливии сообщили о возможности закупки дополнительных партий.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 293 тысячи случаев заражения СOVID-19, в том числе 12 тысяч смертельных исходов.

Некоторые другие президенты Западного полушария, например, теперь уже бывший глава Эквадора Ленин Морено, вакцинировались от коронавируса, но официально не сообщалось, каким препаратом была сделана прививка. Многие главы государств пока ждут своей очереди или не сообщали публично о вакцинации.

Вакцинная дипломатия в Латинской Америке

Многие эксперты отмечают, что политика закупок и поставок вакцин может иметь долгосрочные геополитические эффекты. Дело в том, что большая часть поставок вакцин в Латинскую Америку была осуществлена Россией и Китаем, в то время как американские компании задерживали экспорт препаратов, подрывая планы по вакцинации.

«Кто бы мог подумать, что единственные вакцины, которые мы получим, будут российскими и китайскими», — сказала вице-президент Аргентины Кристина Киршнер в ходе выступления 14 марта.

«Очевидно, что это не просто вакцинная дипломатия, но геополитика вакцин. Латинскую Америку часто считают периферийным регионом — однако вдруг мы стали мишенью для многих стран, пытающихся продвигать свои собственные интересы путем закрепления своего экономического или стратегического влияния», — отметил председатель Регионального координационного совета по экономическим и социальным исследованиям Андрес Сербин в интервью изданию СSMonitor.

США, сконцентрировавшись на собственном населении, только усилили вакуум лидерства в регионе. Россия и Китай использовали эту возможность, чтобы внести собственный вклад в борьбу с миройо коронавирусной пандемией.

Своевременные поставки вакцин показывают, что Россия и Китай «готовы помочь» странам Латинской Америки в трудной ситуации, отмечает профессор факультета международных отношений СПБГУ Виктор Хейфец в интервью СSMonitor.