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Поэт Карен Кавалерян раскритиковал Манижу и песню «Русская женщина»

Общество
Поэт Карен Кавалерян раскритиковал Манижу и песню «Русская женщина»
Global Look Press  /  Natalya Loginova / Russian Look

Москва, 22 апреля. Поэт и драматург Карен Кавалерян, написавший восемь композиций для конкурсантов Евровидения, уверен, что у певицы Манижи мало шансов на победу в песенном смотре.

Именно Карен Кавалерян написал тексты хитов Димы Билана и Ани Лорак, которые были в шаге от победы на международном конкурсе «Евровидение». Поэт знает, как устроен песенный смотр изнутри и отлично понимает, что необходимо для успешного выступления конкурсанта. По его словам, Манижа, которая в этом году будет представлять Россию, показала на отборном этапе художественно беспомощный и неформатный номер.

«Только если считать победой выход из полуфинала и итоговое место во втором десятке. Так, скорее всего, и произойдет. Благодаря голосам диаспоры, Россия никогда не упадет в третий десяток, какой бы неудачный номер не представила исполнительница», — оценил Кавалерян шансы Манижи на победу в Евровидении в интервью «Комсомольской правде».

Поэт отметил, что его песня для Билана Never Let You Go тоже столкнулась с очевидным противодействием, но на внутреннем отборе. По словам Кавалеряна, как только композицию заявила как официальную для Евровидения, она сразу взлетела на первые строчки во всех чартах. А вот «Русская женщина» Манижи до сих пор не поднимается выше второй десятки, заявил Кавалерян.

Композицию Манижи для Евровидения «Русская женщина» номинировали на премию Eurostory Award — 2021. Организаторы премии сообщили о пяти номинантах, чья песня для Евровидения может стать лучшей в этом году. В их списке оказалась и представительница России.

музыка евровидение конкурс Манижа кавалерян
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