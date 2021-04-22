Российский посол прибыл в МИД Чехии

Прага, 22 апреля. Посол РФ в Праге Александр Змеевский прибыл в МИД Чехии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском посольстве.

В ближайшие минуты в здании МИД должна пройти встреча Змеевского с представителями руководства внешнеполитического ведомства республики. Министерство иностранных дел Чехии ранее сообщило о готовности объявить свои дальнейшие действия в российско-чешских отношениях.

Приглашение российского посла в министерство подтвердила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Прага «пошла на маневр» после вчерашних заявлений Москвы.

Перед этим Чехия заявила, что готова выслать из страны 60 российских дипломатов, если РФ не примет решения о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского диппредставительства. Как подчеркнула Мария Захарова, ультиматумы в отношении России неприемлемы.

Отношения РФ и Чехии обострились после того, как чешский премьер-министр Андрей Бабиш 17 апреля заявил о «причастности» Москвы к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны.