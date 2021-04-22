Шесть новых кандидатов подали заявки на участие в выборах президента Сирии

Число поданных заявок на участие в выборах президента Сирийской Арабской Республики возросло до 12. Об этом сообщил председатель Народного совета Сирии Хаммуда Саббах, заявление которого приводит SANA.

#عاجل || رئيس #مجلس_الشعب يعلن تبلغ المجلس من قبل #المحكمة_الدستورية_العليا بتقديم #محمود_أحمد_مرعي طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية وهو طلب الترشيح الحادي عشر في #الانتخابات_الرئاسية pic.twitter.com/nVL4bfDAYX — سانا عاجل (@SanaAjel) April 22, 2021

Согласно полученным документам принять участие в выборах планируют Ахмад Юсеф Абдул Гани, Нахид Мухаммад Анвар аль-Аюн ад-Дибаг, Мухаммад Салех Асъад аль-Хадж Абдулла, Абдул Ханнан Халяф аль-Биду, Махмуд Ахмад Маръи и Халед Абду аль-Кариди.

Эти кандидатуры в ближайшее время рассмотрит Верховный конституционный суд страны. Кроме того, каждому из них необходимо заручиться поддержкой не менее 35 парламентариев для возможности попасть в избирательный бюллетень.

Вчера о своем выдвижении на предстоящем голосовании заявили еще три кандидата, среди которых был и действующий президент Сирии Башар Асад.

Выборы запланированы на 26 мая этого года. Находящиеся за рубежом сирийские граждане проголосуют раньше этого срока. Для них специальные избирательные участки в посольствах будут открыты 20 мая.

Согласно Конституции Сирии, принятой в 2012 году, президент избирается на 7 лет. Один человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд.