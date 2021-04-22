Немцы кинулись к картам после слов Путина о красной линии

Москва, 22 апреля. После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и его заявления о красной линии немцы схватились за карты, рассказал публицист Александр Сосновский.

Теперь Германия пытается понять, где пройдет красная линия Путина: через Киев или Варшаву. По словам журналиста Сосновского, в послании российского президента прослеживалось много важных и серьезных мессенджеров, которые попали в самую цель. В Telegram-канале публицист отметил, что немцы стали изучать карты после слов Путина.

«Например, слова про красную линию уже прокомментировали все ведущие немецкие СМИ. Теперь смотрят на карты — линия пройдет через Киев или через Варшаву?» — пишет эксперт.

Сосновский предположил, что слова о красной линии — это ответ американскому политику Джону Болтону, который в 1999 году на совещании НАТО заявил о красной линии от Балтики до Черного моря. Тогда он «своеобразно» прочертил границу. По его словам, якобы с одной стороны был цивилизованный мир, с другой — Россия.

Во время послания Федеральному собранию Путин жестко обозначил позицию Россия на геополитической карте мира. Также президент высказался о так называемых красных линиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил, где проходит красная линия для Москвы в отношениях с Киевом.