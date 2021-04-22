В Латвии разгорелся скандал из-за русскоязычной рекламы вакцинации от COVID-19

Москва, 22 апреля. Рекламное агентство Латвии принесло извинения русскоязычному населению за двусмысленную рекламу о вакцинации от коронавируса.

Недавно в Латвии появились плакаты, на которых бывший футболист сборной страны Каспар Горкшу призывает людей принимать участие в кампании по вакцинации. На рекламном баннере рядом со спортсменом расположена надпись, выполненная на русском языке: «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой».

Русскоязычное население Латвии осталось недовольным такой рекламой. Некоторые решили, что таким образом власти государства пытаются «отправить их к предкам». В ходе разбирательства оказалось, что слоган перевели с ошибками. На самом деле известный спортсмен должен был призывать людей вакцинироваться от коронавируса для того, чтобы поехать в гости к бабушке и дедушке.

В связи с разгоревшимся в стране скандалом рекламное агентство принесло извинения всем русскоязычным жителям страны. Также компания взяла на себя обязательства покрыть все расходы, связанные с устранением ошибки, сообщило издание RUS TVNET.

«Мы хотим извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задел перевод в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации», — заявил Андрис Рубинс, глава рекламного агентства Nord DDB Riga.

Все больше стран мира начинают производить российскую вакцину от COVID-19. Правительство Египта также приняло решение о выпуске "Спутника V". По прогнозам специалистов, ежегодный выпуск составит около 40 млн доз.