Путин предложил всем странам присоединиться к борьбе с изменением климата

Москва, 22 апреля. Президент России Владимир Путин в ходе саммита пригласил все страны мира присоединиться к проектам по борьбе с изменением климата.

Российские ученые заинтересованы в сотрудничестве с другими странами для борьбы с изменением климата и решения глобальных проблем. По словам Путина, широкое международное сотрудничество позволило бы всем странам мира сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Российский лидер пригласил все заинтересованные государства подключиться к научным исследованиям в области борьбы с глобальным изменением климата. Слаженное инвестирование в эту научную работу позволит эффективно разрабатывать технологии по смягчению последствий и адаптации к изменению климата, подчеркнул Путин.