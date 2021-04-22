Надувная кукла: Роман Носиков о сдувшемся «протесте за Навального» и имитации любви

Давным-давно, в одной далекой галактике бушевали битвы между добром и нейтралитетом. Злая Империя Нейтралитета пыталась отравить прекрасного принца Добра, а когда ей это не удалось — заточила его в лагерь смерти на урановых рудниках Альдебарана.

Но Империя Нейтралитета не учла одного — на стороне принца Добра была молодежь — то есть будущее. Молодежь устала жить среди всеобщей коррупции, дворцов, повальной нищеты и бесправия. И по призыву принца Добра миллионами вышла на улицы имперских городов. И диктатор содрогнулся. И пала Империя.

А принца Добра вызволили из концлагеря, откормили его калорийными омарами, нарумянили ему щеки свеклою и посадили на трон. И стал он жить поживать да добра наживать. И нажил добра еще больше, чем при диктаторе…

…Примерно так и должно было быть в теории «хорошелицых». Все было настолько «на мази» и «дело верняк», что Атлантический совет разразился целой программной статьей о том, как именно должна зажить Россия после свержения Владимира Путина.

Чтобы читатели примерно представляли себе степень уверенности атлантистов в себе, а также уровень такта, дам краткую цитату:

«Кремль должен быть освобожден от присутствия там органов власти и превращен в открытый для всех музей. Офис президента должен располагаться в нормальном офисном здании. Здание ФСБ на Лубянке должно быть передано для общественных нужд, в части этого здания может располагаться музей террора. Некрополь на Красной площади должен быть закрыт, все захороненные там, включая Ленина, должны быть перезахоронены в соответствии с традициями страны… Все памятники деятелям коммунистического режима, прямо или косвенно связанным с террором, должны быть демонтированы, их имена также не должны присутствовать в названиях городов, улиц и площадей… Нынешний гимн вызывает прямые ассоциации со сталинским периодом существования страны. Целесообразно вернуться к «Патриотической песни» Глинки, окончательно решив вопрос о гимне в ходе широкого общественного обсуждения».

Вы не волнуйтесь, уважаемые читатели: о приватизации, люстрации и внесудебных чрезвычайных органах по осуждению высокопоставленных «ватников» автор тоже не забыл. Это вообще как бы само собой разумеется.

ФБА «Экономика сегодня» /

И вот наступил час «икс», к которому они так долго готовились. Наступил день «финальной битвы Добра против Нейтралитета».

Ну и? Впрочем, сперва напомню о «мякотке».

На митинги, согласно сайту Леонида Волкова, записалось чуть меньше 500 тысяч человек. Под письмом о поддержке Алексея Навального подписывались мировые селебрити. Сама Джоан Роулинг подписалась! И Бенедикт Камбербэтч! Города Империи Нейтралитета в тревожной тишине ждали появления армии Добра…

И вот, в этой тревожной тишине наконец-то раздался звук. Но это был не шум толпы и даже не мерный строевой шаг. Это было… громкое шипение.

— Пшшшшшш!!!

Это из «лидера оппозиции, борца с коррупцией» через дырочку в реальность выходил воздух.

Оказалось, что аккаунты в соцсетях, адреса электронной почты, лайки и репосты не умеют выходить на митинги. Оказывается, статьи, где фигуранта именуют не иначе как лидером и представителем «российской молодежи, уставшей от всеобъемлющей коррупции и нищеты», — не могут родить эту молодежь.

Трагедия западных «партнеров» и нашей «прогрессивной общественности» в том, что они убеждены во всесильности их технологий по управлению реальностью через ее изображение и переименование. На деле же эти технологии работают только для обострения существующих проблем и противоречий. Они не могут эти противоречия создать. Они не способны надуть «лидера оппозиции» из мелкого гусекрада. Они не в состоянии сделать лидера из несуществующего политика.

Можно сколь угодно долго заниматься сексом с надувной куклой. Можно даже имитировать при этом влюбленность и страсть. Ну, если вы такой затейник и шалун. Но тут, как сказано в бессмертном творении, «движение есть — прогресса нет». Ни семьи, ни ребенка не будет. Никакого «жили они долго и счастливо» тут быть не может. Хоть они и хотят.

Федеральное агентство новостей /

В мифологии бывали случаи, когда боги оживляли статуи, в которые были влюблены их творцы. Но эти статуи были предметом настоящего искусства, а не предметом технологий по штамповке кукол политического самоудовлетворения западных партнеров и прогрессивной общественности.

Нам, конечно, жаль вас, дорогая прогрессивная общественность и партнеры. Но, честно говоря, уже поднадоело наблюдать эту вашу странную публичную жизнь, в которой вы имитируете отношения с тем, что надуто. И ладно бы вы это делали как взрослые люди — наедине и не втягивая других. Но проблема в том, что вы это делаете публично и пытаетесь представить дело таким образом, будто и мы как-то связаны с вашим резиновым изделием. Что мы его то боимся, то к нему ревнуем, то его вожделеем…

Личная жизнь, дорогая прогрессивная общественность, должна быть самодостаточной. Если она требует третьих лиц, тем более тех, которые категорически не желают в ней участвовать, — это уже попытка изнасилования. И нам больно осознавать, что это и есть цель всего мероприятия — втюхать это нам в качестве прекрасного принца, чтобы въехать на нашу жилплощадь в качестве тещи Евгении Марковны с чадами и домочадцами.

Впрочем, я понимаю, что увещевания мои бесполезны. Уже идут победные реляции о «сотнях тысяч» вышедших на улицы неравнодушных молодых людей. Уже цитируются письма из узилища, которые написаны подозрительно знакомыми мне по передаче «Полный Альбац» интонациями.

Такова судьба надувных героев. Порвался — заштопают и надуют снова. Многоразовость сейчас в тренде. Скоро, наверное, и до презервативов дело дойдет.

Хотя…