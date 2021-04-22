Спектакль по повести Гоголя собрал полный зал в сирийском Алеппо

Алеппо, 22 апреля. Сирийских зрителей решили ознакомить с классикой русской литературы. В театре города Алеппо при полном аншлаге прошел спектакль по повести Николая Гоголя «Шинель».

К премьере готовились целый год и тщательно изучили текст первоисточника. Спектакль «Шинель» поставлен на классическом арабском языке. На сцену театра на площади аль-Фарадж сирийского города Алеппо вышли актеры-любители.

Создатели и участники спектакля считают, что проблемы маленького человека, которые описывал в своих произведения Гоголь, ничем не отличаются от таких же в Сирии. Постановка собрала полный зал — русскую классику зрители принимают с восторгом.

«Я – Акакий Акакиевич, у которого украли мечту! Я думаю, что мой герой в целом не отличается от русского героя, потому что бедный и несчастный в любой стране беден и несчастен одинаково», — отметил участник постановки Яд Шхаде.

Prt Scr ren.tv / РЕН ТВ

Как сообщает газета «Культура», это не первое произведение русской литературы в исполнении сирийских актеров. По словам директора департамента культуры Алеппо Джаабер Аль-Саджур, местные режиссеры примерно дважды в год ставили спектакли по мотивам книг русских писателей.

Однако из-за войны культурная жизнь в городе практически сошла на нет. После того как активные боевые действия закончились, в Алеппо даже прошел фестиваль театрального искусства с участием студентов университета Алеппо.

Весь театральный мир 27 марта отметил профессиональный праздник — Международный день театра. В честь этого события ФАН рассказал о малоизвестных, но примечательных точках на карте театрального Петербурга — города, напрямую ассоциирующегося с этим уникальным ремеслом.