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Экономическая политика США угрожает стране новыми потрясениями

Экономика
Экономическая политика США угрожает стране новыми потрясениями
pixabay.com

Москва, 22 апреля. Новый пакет стимулирования экономики США способен привести страну к квазидефолту. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска.

По его словам, пакет экономического стимулирования составит свыше 1 трлн долларов. Откуда американский президент Джо Байден собирается брать столько денег — непонятно, отметил бизнесмен в Telegram-канале.

«Хотелось бы, чтобы из бюджетов политических авантюристов Госдепа и ястребов из Пентагона, но не похоже. Эти при новой администрации чувствуют себя вполне комфортно», — написал Дерипаска.

Он также подчеркнул, что госдолг США стремительно близится к 30 триллионам долларов. При этом планов по его сокращению пока никто не готовит, что может в конечном результате обернуться для Соединенных Штатов квазидефолтом, заключил миллиардер.

Американский доллар может лишиться статуса мировой резервной валюты при определенном условии. Такое заявление сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Серьезную конкуренцию нацвалюте США способен составить евро, отметил он.

сша дерипаска квазидефолт
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