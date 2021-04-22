Жители Йошкар-Олы помогли коммунальщикам в подготовке города к 9 Мая

Йошкар-Ола, 22 апреля. Ремонт дорог и уборка улиц продолжаются в столице Марий Эл после снежной зимы, большое участие в подготовке города ко Дню Победы приняли местные жители, сообщил мэр Евгений Маслов.

О подготовке Йошкар-Олы к празднованию 9 Мая градоначальник отчитался главе Марий Эл Александру Евстифееву. Губернатор спросил, как проходит процесс, а также напомнил, что от него во многом будет зависеть настроение жителей и гостей столицы в торжественный день.

Маслов рассказал, что из-за большого количества снега техника работала регулярно. К уборке улиц активно подключались управляющие компании и неравнодушные граждане, пишет Медиапоток.

«Коммунальные службы не всегда справлялись с работой. Очень большая помощь была оказана общественностью, когда привлекались управляющие компании, помогали сами жители. С 30 марта начался месячник по уборке города. Первый субботник состоялся 9 апреля», — сказал мэр.

По его словам, для уборки на улицы города вышли более трех тыс. человек, 40 единиц техники вывезли свыше 600 кубометров мусора. Работа продолжается.

Российские города активно готовятся к празднованию 9 Мая. По данным на 8 апреля, десять субъектов на юге страны провели уже вторую репетицию парада в честь 76-й годовщины Победы.