Женщина насмерть забила свекровь дверцей от шкафчика из-за споров о мертвом наркомане

Заполярный, 22 апреля. Следователи передали в суд уголовное дело по факту гибели жительницы города Заполярный. Как стало известно ФАН, невестка в пылу ярости забила свою свекровь до смерти.

В дежурную часть города Заполярный Мурманской области в ночь на 19 декабря 2020 года поступило заявление несовершеннолетней девочки. В нем она указала, что обнаружила свою бабушку мертвой. На место происшествия выдвинулись сотрудники полиции, следователи СК и врачи. В жилище они обнаружили труп 68-летней местной жительницы с телесными повреждениями. Рядом с телом лежала доска с запекшейся кровью.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На данный момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области Алина Александрович.

Женщина не признала свою вину. Она утверждает, что ей неизвестно, откуда у свекрови появились телесные повреждения.

«На первоначальном допросе обвиняемая полностью призналась в совершенном преступлении, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Потом она воспользовалась 51 статьей Конституции России, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

В тот день между женщинами вспыхнул очередной скандал.

«Дело в том, что сын потерпевшей (муж ее невестки) некоторое время назад умер. Врачи выяснили, что он погиб от передозировки наркотиками. В доме кроме двух хозяек проживала внучка потерпевшей», — дополнил источник.

Ссора началась из-за противоречий. Дело в том, что невестка со свекровью каждый день ругались из-за смерти мужчины, а также из-за бытовых проблем.

«Невестка в порыве гнева схватила дверцу от шкафа и нанесла около 20 ударов по голове и телу свекрови. После этого она со спокойной душой пошла спать», — резюмировал источник.

Избитая женщина тоже решила немного отдохнуть. Она легла на кровать и умерла во сне от полученных телесных повреждений. Утром ее бездыханное тело обнаружила внучка. Она и сообщила об этом стражам порядка.

Если вина обвиняемой будет доказана в суде, то ей грозит до 15 лет лишения свободы.