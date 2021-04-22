Директор сети Nike в Екатеринбурге избила подчиненного из-за кроссовок

Екатеринбург, 22 апреля. Руководитель сети магазинов Nike избила сотрудника во время работы. Потерпевшего заставили уволиться и оставили без премии.

Инцидент, который зафиксировала камера видеонаблюдения, произошел на рабочем месте. Заместитель гендиректора сети магазинов «Мир спорта и моды» напала на кладовщика и избила.

По словам коллеги потерпевшего, конфликт возник из-за того, что молодые люди приобрели несколько пар кроссовок в этом же магазине. Об этом стало известно в головном офисе и директор приехала разобраться в ситуации, хотя, как утверждает сотрудник магазина, запрета на покупки товара не было. Сначала женщина пригрозила молодому человеку судом, а потом и вовсе набросилась и ударила по голове, сообщает URA.RU.

Обоих сотрудников вынудили уволиться по собственному желанию. Бывший региональный директор «Мира спорта и моды» рассказал, что подобные инциденты для сети считаются нормальным явлением. Он отметил, что в компании царит атмосфера 90-х годов прошлого столетия, а руководство позволяет себе нецензурную брань по отношению к подчиненным.