Скончалась звезда шоу «Битва экстрасенсов» Абдрашитова

Москва, 22 апреля. Предсказательница и целительница Диля Абдрашитова скончалась в ночь на 13 апреля. О трагической новости стало известно только сейчас.

Многие поклонники передачи «Битва экстрасенсов» помнят ее выступления и талант. Она показала свои способности на шоу, когда участвовала в заданиях, связанных с исчезновением людей и предметов.

По словам Абдрашитовой, необычные способности открылись у нее после того, как мужу диагностировали язву желудка. Она смогла излечить супруга. Затем Абдрашитова занялась целительством, используя доставшиеся от прадеда заговоры.