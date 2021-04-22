Андрей Рублев стал четвертьфиналистом турнира ATP в Барселоне

Барселона, 22 апреля. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 финала турнира ATP в Испании.

Андрей Рублев переиграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа в упорном матче третьего круга турнира ATP в Барселоне. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу седьмой ракетки мира.

Теннисист из России выполнил четыре эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. В 1/4 финала Рублев сыграет с победителем встречи между испанцем Роберто Баутистой-Агутом и итальянцем Янником Синнером.

Ранее ATP представила апрельский рейтинг, в котором Андрей Рублев поднялся на седьмую строчку. Вторую позицию занимает его соотечественник Даниил Медведев.