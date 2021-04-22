Коттеджи на месте снесенных аварийных домов разрешили строить во Владимирской области

Владимир, 22 апреля. Власти Владимирской области обновили условия договора с госкорпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на переселение граждан из опасного жилья.

Изменения коснулись условий использования земельными участками, которые остались после сноса аварийного жилья в городах с населением не более 30 тыс. человек. Теперь администрации муниципалитетов могут отдавать их под индивидуальное жилищное строительство.

«Ранее эту землю можно было использовать только для строительства социальных объектов», — отмечает газета «Владимирские ведомости».

Предполагается, что принятые изменения, как и изменения в федеральном законодательстве, упрощающие с 1 января 2021 года порядок ввода индивидуального жилья, позволят увеличить процент индивидуального жилищного строительства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Владимирская область выполнит план по переселению из аварийного жилья на год раньше. Регион демонстрирует успехи в лесовосстановлении — он занял третье место в Центральном федеральном округе по показателю искусственного возрождения леса.