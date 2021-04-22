Прага готовит ответ на высылку дипломатов из Москвы

Прага, 22 апреля. Чешские власти в ближайшее время объявят об ответных мерах на высылку дипломатов из Москвы. Российского посла вызвали в министерство иностранных дел республики.

Предполагается, что с заявлением выступят премьер Андрей Бабиш, первый вице-премьер Ян Гамачек и глава МИД Якуб Кулганек. На прошлой неделе чешские власти сделали заявление о возможной причастности России к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. После чего Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата. В Праге признались, что не ожидали такой реакции. В Кремле крайне негативно оценили сложившуюся ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.