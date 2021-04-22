Сотрудник строймаркета получил шесть лет за хищение продукции на 4,1 млн рублей

Саратов, 22 апреля. Суд признал виновным сотрудника крупного сетевого строймаркета. Мужчина украл товары на миллионы рублей. Он проведет в колонии шесть лет.

Житель Саратова, который смог обмануть собственную фирму на крупную сумму, работал в секторе логистики торговой компании, которая занимается продажей стройматериалов.

Обвиняемый сам оформлял заказы в онлайн-магазине организации, распечатывал «виртуальные чеки», по которым работники склада выгружали товар. Всего злоумышленнику удалось «заработать» более 4 млн рублей.

Преступника изобличили после того, как вскрылся факт многомиллионной недостачи за поступившие товары. По закону фигуранту грозило десять лет тюрьмы и штраф. Суд оказался гуманнее и дал ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Повар-шаурмист в Саратове украл из кассы 44 тыс. рублей, сообщал ранее ФАН. Деньги мужчина потратил на свое усмотрение. Теперь его ждет суд.