Запрет на въезд в Финляндию для иностранцев продлили до 25 мая

Хельсинки, 22 апреля. Финские власти продлили запрет на пересечение границы иностранцами до 25 мая, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Запрет на въезд в Финляндию распространяется и на граждан Российской Федерации. Принятое решение обусловлено ситуацией на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Финские власти намерены принять все возможные меры по недопущению распространения COVID-19.

«Таким образом, для предотвращения распространения вирусных вариантов как внутренний пограничный контроль, так и ограничения на внешнее приграничное движение будут продолжены», — говорится в сообщении министерства внутренних дел.

В Финляндии ранее приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca. Центр фармацевтической безопасности и разработок Fimea заявил о случаях тромбоза среди привитых этим средством. Такая проблема у вакцинированных возникла спустя четыре дня и более после введения препарата.