Юморист Айдар Гараев рассказал, за что ругают КВН

Москва, 22 апреля. Звезда команды КВН «Союз» и программы «Плохие песни» Айдар Гараев стал гостем YouTube-шоу Стаса Ярушина и рассказал о современном юморе.

Актер Стас Ярушин, который тоже начинал свою карьеру в Клубе веселых и находчивых, заявил, что многие юмористы ругают КВН. Гараев согласился с ведущим шоу, заметив, что «уровень очень сильно упал». Однако, как считает артист, у критиков игры есть и другие поводы не долюбливать ее.

«Комики, которые негативно отзываются о КВН, — это либо люди, которые очень долго в этой системе жили и ничего не добились, и сейчас они таким образом выплескивают агрессию, либо это люди, которые никогда не были в этой системе. То есть те, кто существовал вне КВН, и это их, наверное, подбешивало», — прокомментировал Гараев.

Еще одной причиной жалоб на КВН является отсутствие каких бы то ни было заработков. Гараев заметил, что выступления в Клубе по сути — это «голодные игры», поскольку деньги они не приносят. Но после успеха в КВН можно гастролировать по стране, а это уже реальный заработок, заключил он.

Ранее Стас Ярушин поделился своими воспоминаниями об игре в КВН в составе украинской сборной. Он выступал на одной сцене с Владимиром Зеленским, который в 2019 году стал президентом Украины.