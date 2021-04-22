Фемициды и домашнее насилие: почему власти Аргентины попросили прощения у Ольги Диас

Неделю назад Республика Аргентина официально покаялась в неэффективности процессуальных действий по делу Ольги Диас — женщины, чуть не погибшей в результате домашнего насилия.

Специальный корреспондент международной редакции ФАН в Аргентине побеседовал с министром по делам женщин Элисабет Гомес Алькорта на животрепещущую тему: в текущем году в Аргентине произошли уже 70 случаев фемицида, — но есть надежда, что ситуация наконец-то начнет меняться к лучшему.

Официальные цифры и «обсерватории»

Элисабет Гомес Алькорта возглавляет Министерство по делам женщин и гендерного многообразия. По образованию она юрист, а вверенное ей государственное учреждение занимается разработкой и осуществлением единых мер по борьбе с гендерным неравноправием и правовыми нарушениями в отношении женщин и сексуальных меньшинств.

Предоставлено пресс-службой Министерства по делам женщин и гендерного разнообразия Аргентины /

Министерство новое, создано специальным декретом президента Альберто Фернандеса в 2019 году на базе Национального института по женским вопросам (INAM), а соответственно, располагает всеми наработками по сбору информации. Однако Элизабет Гомес с осторожностью приводит существующие данные.

«Мы не используем в качестве источников то, что появляется в прессе. Мы опираемся на количество судебных заключений об убийствах женщин и транс-людей, зафиксированных в реестре Верховного суда Аргентины, — подчеркивает она. — Но реестр не публикует данных на «текущий момент». Так, например, цифры за 2020 мы узнаем только в июле».

До июля еще далеко, да и до суда, как известно, доходят не все случаи. В этом плане куда большую мобильность показывают так называемые «независимые обсерватории» — независимые общественные организации, которые самостоятельно занимаются сбором информации из всех возможных источников.

Одной из таких «обсерваторий» является организованная студентами, социологами и юристами, «Обсерватория гендерного насилия» с девизом «Теперь мы на виду» (Ahora que sí nos ven). По данным, опубликованным этой организацией, с января по октябрь прошлого года в стране произошло 255 фемицидов (не считая убийства трансгендеров и травести).

Предоставлено Министерством по делам женщин и гендерному разнообразию Аргентины /

64,7% женщин погибли в собственном доме, в 64,4% случаев убийцами стали мужья, сожители или «бывшие». Из 255 жертв 44 заявляли в полицию как минимум один раз, и 16 имели право на защиту и ограждение от контактов с агрессором — но только в теории. 18 погибших были девочками в возрасте до 12 лет, 25 не достигли 20-летнего возраста.

Комментируя эти данные Элизабет Гомес ограничивается расплывчатыми формулировками относительно «культурной предрасположенности социума».

«Все дело в стереотипах, которые помещают женщин и людей с нечетким гендером в зависимое положение во всех сферах жизни. И вообще, насилие бывает разное», — говорит она.

История Ольги Диас

Ольга Диас — мать четверых детей — регулярно подвергалась побоям и издевательствам со стороны их отца. В отличие от многих других латиноамериканок, которым даже в голову не приходит, что в подобной ситуации следует защищаться, Ольга подала свое первое заявление в полицию в 2002 году.

С мужем (который ей к тому же был неверен) женщина рассталась, однако он все равно приходил в дом, где она жила с детьми, и градус как физического, так и психологического насилия возрастал. Ольга неоднократно обращалась в правоохранительные органы, и делу в конце концов дали ход — но никак не оградили женщину от потенциального агрессора. А в 2017 году она с ножевыми ранениями попала в реанимацию, где пролежала под капельницей 45 дней.

Предоставлено Министерством по делам женщин и гендерному разнообразию Аргентины /

Тогда же главный омбудсмен Аргентины Стелла Марис Мартинес, представлявшая интересы Ольги, выступила в качестве истца с обвинениями. Она обвинила государство в том, что судебная система не отреагировала вовремя, что государство не предоставило женщине защиты и никак не ограничило агрессора — а это, в свою очередь, является грубым нарушением международных норм по Правам человека. С обвинением главный омбудсмен Мартинес выступила в рамках «Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (CEDAW).

15 апреля этого года Верховный Суд Аргентины и Комиссия по правам человека организовали виртуальный торжественный акт, на котором от имени Республики попросили у Ольги Диас прощения.

«Республика Аргентина публично берет на себя ответственность за нарушения прав человека в случае Ольги Диас и приносит искренние извинения ей, ее трем дочерям и сыну. Судебная система продемонстрировала вопиющую неэффективность и отсутствие своевременных действий в ситуации гендерного насилия», — гласит текст, который зачитала Элисабет Гомес.

Предоставлено Министерством по делам женщин и гендерному разнообразию Аргентины /

Представители государства пообещали Ольге репарацию, а остальным аргентинцам — изменения в судебно-процессуальном кодексе, которые могли бы предотвратить гибель других женщин в подобных случаях.

«Арбитражному суду еще предстоит установить сумму, соответствующую репарации, — отметила Элизабет Гомес Алькорта в беседе с ФАН. — Вместе с этим в распоряжении Ольги Диас будет команда специалистов из разных областей, которые помогут ей и ее детям воспользоваться новыми правами и льготами».

Пандемия и насилие

Одной из наработок Министерства по делам женщин стало создание «горячей линии», которая всячески рекламируется и предназначена для звонков в связи с насилием в семье. Женщинам объясняют, какие действия им следует предпринять, на что они имеют право, какие организации могут и должны заняться их проблемой.

По официальной статистике министерства, в 2020 году ежедневное количество звонков на «горячую линию» колебалось от 266 до 327.

Федеральное агентство новостей /

Этой информации недостаточно, делать глобальные выводы: «Линия 144» до сих пор недостаточно широко известна, а цифры из реестра Верховного суда станут известны только в июле.

Ситуацию с домашним насилием наверняка усугубил тот факт, что «в целях уменьшения скоплений людей», многих заключенных с «легкими» статьями (в том числе и связанными с семейным насилием) в последние дни апреля 2020 года выпустили из тюрем. Это приблизительно 2,5% заключенных (от 44 тыс. заключенных по стране).

«Отпускники» должны находиться на «домашнем заключении» — то есть вместе со своими женами, сестрами и дочерями, которые раньше уже были жертвами насилия с их стороны. В подобной ситуации оптимистичный прогноз вряд ли возможен.

«Мы работаем над этой проблемой, — заверила Элизабет Гомес, — И уже добились того, что, несмотря на карантин, женщины, заявившие, что находятся в опасности, имеют право покинуть свое место жительства в ночное время и воспользоваться общественным транспортом — несмотря на ограничения для остальных граждан.»