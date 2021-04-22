Звезда «Универа» Стас Ярушин вспомнил, как его выгнали из зала КВН

Москва, 22 апреля. Известный актер и шоумен Станислав Ярушин признался, что долгое время не ходил на игры КВН из-за большой обиды. Оказалось, что однажды его выгнали из зала.

Станислав Ярушин своей карьере в кино и на телевидении обязан участию в популярной юмористической игре КВН. В свое время он выступал за команды «Уездный город», в составе которой стал чемпионом высшей лиги в 2002 году, а также играл за «Лица уральской национальности». Шоумен не отрицает, что КВН сыграл большую роль в его жизни, ведь игры принесли ему первую популярность.

Однако был период, когда Ярушин был страшно зол на руководство КВН и саму программу. После восьми лет выступлений актеру предложили работу на канале СТС. Однако из-за сотрудничества с другим телеканалом Ярушина выгнали из зала, когда он уже в качестве зрителя пришел на КВН.

«Я пришел работать на СТС, год проработал там, потом пришел на игру и меня выгнали из зала. Сказали: «Вот ты теперь на СТС работаешь!». И меня выгнали из зала, я был страшно разозлен, я долгое время не ходил на КВН», — признался актер в собственном YouTube-шоу.

Однако Ярушин отметил, что несмотря на этот инцидент, благодарен КВН за многое. По словам шоумена, если бы не эта программа, он возможно не попал бы в популярный сериал «Универ». Он с удовольствие вспоминает времена КВН, ведь в свое время в играл в сборной вместе с Владимиром Зеленским, который с 2019 года является президентом Украины.