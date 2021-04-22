МИД РФ потребовал от Киева прекратить эскалацию конфликта в Донбассе

Москва, 22 апреля. Россия призывает Киев прекратить эскалацию обстановки в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также указала, что на сегодняшний день Киев применяет в Донбассе вооружение, использование которого запрещено Минскими соглашениями.

Ранее в российском дипломатическом ведомстве уже обращались к Киеву и странам Североатлантического альянса с требованием прекратить нагнетание и ухудшение ситуации на востоке Украины.

При этом Захарова назвала глупостью предложение украинских властей перенести площадку встреч Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска в другой город, передает RT.