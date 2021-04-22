СМИ: Пентагон исключил Турцию из программы производства истребителей F-35

Вашингтон, 22 апреля. США уведомили Турцию об ее исключении из программы производства новейших американских истребителей F-35, передает Anadolu со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Согласно информации, причиной исключения из данной программы послужила закупка Анкарой российских ЗРК С-400 «Триумф».

Власти Соединенных Штатов аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, однако согласовали его с другими партнерами по проекту, а именно с Норвегией, Канадой, Данией, Австралией, Нидерландами, Италией и Великобританией.

Известно, что Турция, согласно условиям программы, была обязана принять участие в производстве более 1000 компонентов для самолетов пятого поколения и закупить 100 единиц американских истребителей F-35.

Ранее сообщалось, что Анкара планирует разработать свой собственный истребитель после исключения из программы США.