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США планируют окружить Афганистан новыми военными базами после вывода войск

Весь мир
США планируют окружить Афганистан новыми военными базами после вывода войск
wikipedia.org  /  Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Будущие американские операции в Афганистане могут опираться на новые военные базы в граничащих с ним странах. Об этом сообщил глава Центрального командования (CENTCOM) Кеннет Маккензи в рамках выступления перед Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей США.

Американский генерал рассказал о новом плане контроля за ситуацией на афганской территории после вывода американских войск. Соответствующую информацию приводит Telegram-канал «Афганская голубка».

По словам Маккензи, в настоящее время американские военные ищут эффективные средства продолжения борьбы с терроризмом без необходимости наличия постоянной военной группировки на территории Афганистана. По его мнению, наиболее эффективным средством в такой работе будет применение авиации, которая будет базироваться на аэродромах в странах региона.

«Без присутствия в стране сделать это будет чрезвычайно трудно, но не невозможно», — сказал глава Центрального командования США.

Применение дронов и пилотируемых разведывательных самолетов позволит следить за ситуацией даже без необходимости входить в воздушное пространство страны. Облегчить поведение такого рода операций поможет размещение военнослужащих и техники на территории государств, имеющих общие границы с Афганистаном, отмечает Маккензи.

В частности, еще в начале афганской войны США заключили соглашения с Кыргызстаном и Узбекистаном об использовании их крупных военных баз. В перспективе список потенциальных партнеров может быть еще более расширен: кроме этих двух стран с Афганистаном граничат Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Иран, Китай и спорный регион Кашмир (предмет территориальных споров Индии, Пакистана и КНР).

Маккензи отметил, что конкретных договоренностей с государствами пока нет, однако Пентагон прилагает значительные усилия для разработки новых соглашений. Американский военный также указал на необходимость сохранения посольства США в Кабуле, которое сможет обеспечить Вашингтону возможность «заглянуть в Афганистан».

Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился вывести американские войска с территории страны к 11 сентября — 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке, ставших поводом для самой долгой военной операции в истории США.

Блинкен в Кабуле обсудил вывод войск и новые отношения с Афганистаном — прочитать подробности
Федеральное агентство новостей  / 

После объявления об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен лично приехал в Кабул для прояснения данного вопроса с местным руководством. Он отметил, что Вашингтон не отказывается от поддержки афганцев, однако теперь формат взаимодействия между странами будет другим.

сша афганистан базы
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